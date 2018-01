Sport

Drei Punkte zum Jahresauftakt: Klopps Liverpool siegt in letzter Minute

Der FC Liverpool feiert in der englischen Premier League den dritten Sieg infolge. Beim Überraschungsteam aus Burnley erzielt ein früherer Augsburger den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Auch Manchester United gewinnt, Huddersfield nicht.

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League einen erfolgreichen Jahresauftakt gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich beim FC Burnley nach einer ereignisreichen Schlussphase mit 2:1 (0:0) durch und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Den Siegtreffer für die Reds erzielte der frühere Augsburger Ragnar Klavan in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Liverpool war bei Wind und Regen im Stadion Turf Moor zunächst durch Sadio Mané in der 61. Minute in Führung gegangen. In der 87. Minute gelang gelang Johann Gudmundsson der Ausgleich für Burnley, bevor Klavan seinen Trainer doch noch jubeln ließ.

"Ein fantastisches Ende für dieses Spiel", schwärmte Klopp nach dem zweiten Sieg in weniger als drei Tagen. "Diese Spielansetzungen sind wirklich hart." Neben Mohamed Salah standen auch der vom FC Barcelona umworbene Philippe Coutinho und Neuzugang Virgil van Dijk nicht im Kader. Roberto Firmino kam erst gegen Ende der Partie aufs Feld. "Ich mag Rotation", erklärte Klopp dazu, "ich liebe die Qualität meines Kaders".

"Ich bin enttäuscht"

Liverpool liegt mit nun 44 Punkten sicher auf Champions-League-Rang vier vor dem FC Arsenal mit 38 Punkten, der am Mittwoch gegen den zweitplatzierten FC Chelsea unter Druck steht.

Verdient gewann auch Man United. Der englische Rekordmeister setzte sich nach Toren von Anthony Martial (57.) und Jesse Lingard (81.) bei Everton durch und zog am FC Chelsea vorbei. Mit einem Sieg im Topspiel gegen Arsenal kann Chelsea allerdings wieder den zweiten Tabellenplatz übernehmen. Die Blues haben derzeit ein Spiel und zwei Punkte weniger als United. An der Tabellenspitze steht souverän Manchester City mit 59 Punkten, das Dienstag gegen den FC Watford antritt.

Aufsteiger Huddersfield Town unterlag derweil bei Leicester City klar 0:3 (0:0). Riyad Mahrez (53.), Islam Slimani (60.) und Marc Albrighton (90.+2) machten alles klar für die Foxes, die nach zuletzt vier Premier-League-Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier holten. Huddersfield-Coach Wagner war bedient: "Ich bin enttäuscht, weil ich glaube, dass für uns etwas drin war in diesem Spiel", sagte er. "Am Ende müssen wir aber anerkennen, dass sie verdient gewonnen haben."

Huddersfield wartet damit seit vier Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft hat als Elfter aber noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Quelle: n-tv.de