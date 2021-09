Historische Momente in der Premier League und im italienischen Fußball: Während Jürgen Klopps Stürmer Mo Salah eine gewaltige Marke erreicht, steht beim AC Mailand ein Legendensohn noch am Anfang der Karriere. Und schreibt dennoch schon geschichte, wie die heimische Presse jubelt.

Jürgen Klopp schwärmt einmal mehr von seinem Torjäger, nur der Sieg fehlte zum perfekten Spieltag. In Italien sorgt ein Maldini für Schlagzeilen. Derweil setzt Paris seine Siegesserie fort.

ENGLAND I:

Der September war für Liverpools Stürmerstar Mo Salah ein Monat der Rekorde. Erst gelang ihm gegen Leeds United sein 100. Tor in der höchsten englischen Spielklasse. Am Samstag schoss er beim spektakulären 3:3 gegen Aufsteiger FC Brentford sein 100. Ligator für die Reds. Damit avancierte der 29-jährige Ägypter zu dem Fußballer, dem das in der Premier League am schnellsten in der Klubgeschichte gelang. "Wenn die Leute zurückblicken, werden sie über einige Spieler dieser Mannschaft zu 100 Prozent sprechen, und sie werden auch über Mo Salah zu 100 Prozent sprechen, denn die Zahlen, die er hatte, sind verrückt", würdigte Trainer Jürgen Klopp den Ausnahmekönner.

ENGLAND II:

Champions-League-Sieger FC Chelsea kassierte am 6. Spieltag die erste Saisonniederlage. In der Neuauflage des Königsklassen-Endspiels gegen Meister Manchester City verlor Chelsea mit Timo Werner in der Startelf mit 0:1. "Wir waren einfach nicht auf unserem besten Niveau", sagte Coach Thomas Tuchel. City-Coach Pep Guardiola gelang der erste Sieg gegen Tuchel als Blues-Trainer. Manchester United mit Superstar Cristiano Ronaldo kassierte eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Aston Villa. Pech für United: In der Nachspielzeit vergab Bruno Fernandes einen Elfmeter.

FRANKREICH:

Auch ohne den weiter wegen einer Knieblessur angeschlagenen Superstar Lionel Messi hat Paris Saint-Germain seine Siegesserie fortgesetzt. Beim 2:0 gegen Montpellier HSC markierte Julian Draxler in der 88. Minute den Endstand und damit den achten Sieg des Starensembles im achten Spiel - Paris ist unangefochten an der Tabellenspitze. Und tankte vor dem Champions-League-Duell am Dienstag gegen Manchester City weiter Selbstvertrauen. "Ich denke, der Sieg ist wichtig und es war ein sehr professioneller", sagte PSG-Coach Mauricio Pochettino. Verfolger FC Lorient musste sich bei Olympique Lyon mit Ex-Weltmeister Jerome Boateng mit einem 1:1 begnügen. Meister OSC Lille gewann 2:1 bei Racing Straßburg.

ITALIEN:

"Geschichte wurde geschrieben" - so kommentierte Traditionsclub AC Mailand am Samstag die Führung durch Daniel Maldini, der mit seinem ersten Pflichtspieltor für den AC den Grundstein für den 2:1-Sieg bei Spezia Calcio legte. Damit ist der 19-Jährige der dritte Maldini, der für den AC traf. Sein Vater ist kein Geringerer als Rekordspieler Paolo Maldini, der als jetziger AC-Sportdirektor auf der Tribüne auch vor Freude jubelte. Sein 2016 gestorbener Großvater Cesare Maldini war einst auch italienischer Nationaltrainer. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Maldini junior, der nun auf ein baldiges Tor im heimischen San Siro hofft. Nationalspieler Robin Gosens kam mit Atalanta Bergamo zu einem 2:2 im Spitzenspiel bei Inter Mailand. Der CFC Genua und Hellas Verona trennten sich 3:3.

SPANIEN:

Der FC Sevilla hat vor dem Champions-League-Spiel gegen den VfL Wolfsburg einen Patzer von Meister Atlético Madrid genutzt und sich auf Tabellenplatz zwei verbessert. Das Team von Trainer Julen Lopetegui gewann am Samstag trotz Unterzahl das Heimspiel gegen Espanyol Barcelona mit 2:0. Der ehemalige Dortmunder Thomas Delaney sah in der 65. Minute Gelb-Rot. Atlético verlor beim zuvor punktlosen Tabellenletzten Deportivo Alaves mit 0:1. Atlético hat nun wie Sevilla 14 Punkte, aber die schlechtere Tordifferenz. Auch Stadtrivale Real Madrid büßte Punkte ein. Das Team des ehemaligen Bayern-Profis David Alaba kam am Samstag nicht über ein 0:0 gegen den FC Villareal hinaus, bleibt aber mit 17 Punkten Tabellenführer.

NIEDERLANDE:

Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven am 7. Spieltag der Eredivisie bei Willem II Tilburg mit 1:2 verloren und die zweite Saisonniederlage kassiert. Dabei wurde sein Teamkollege Erin Zahavi unfreiwillig zum Doppeltorschützen: Ein Eigentor Zahivis brachte Tilburg in Front, zwar glich er aus, aber Ché Nunnely traf zum Sieg der Gastgeber. Meister und Pokalsieger Ajax Amsterdam verteidigte mit dem 3:0 gegen den FC Groningen die Tabellenführung.