Real Madrid und Inter Mailand stehen vorzeitig in der K.o.-Phase der Königsklasse, Überraschungsteam Real Sociedad ist ebenfalls schon qualifiziert. Kai Havertz und Arsenal sind auf dem besten Weg. Ein kuriosen Abend mit bösem Ende erlebt Manchester United.

Bayern Münchens Gruppengegner Manchester United gibt am vierten Spieltag der Champions League wichtige Punkte trotz einer 2:0-Führung aus der Hand. Beim bisherigen Schlusslicht der Gruppe A, dem FC Kopenhagen, schwächten sich die Red Devils durch eine Rote Karte von Marcus Rashford (42.) selbst und unterlagen in einem wilden Spiel 3:4 (2:2). Der Ex-Kopenhagener Rasmus Hojlund (3./28.) hatte Manchester in seiner Geburtsstadt in Führung gebracht. Doch in Unterzahl und bei 13 Minuten Nachspielzeit verpuffte die noch vor dem Halbzeitpfiff. Den Kopenhagener Siegtreffer trotz doppelten Rückstands besorgte der erst 17-jährige Roony Bardghji (87.), die Dänen sprangen in der Tabelle damit auf Platz zwei.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ist Rekordchampion Real Madrid derweil bereits ins Achtelfinale gestürmt. Der Gruppengegner von Union Berlin, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos von Beginn im Estadio Santiago Bernabéu aufliefen, bezwang Sporting Braga 3:0 (1:0) und qualifizierte sich als erste Mannschaft der Gruppe C für die K.o.-Phase. Erst mit Dusel, dann mit Können siegte Real, bei dem Jude Bellingham nach seiner Schulterverletzung nur auf der Bank Platz nahm. Einen frühen Foulelfmeter (6.) parierte Madrids Torwart Andrij Lunin, der kurzfristig den angeschlagenen Kepa ersetzte. Dann sorgten Bellingham-Vertreter Brahim Diaz (27.), Vinicius Junior (58.) und Rodrygo (61.) für klare Verhältnisse.

Auch Real Sociedad San Sebastian und Inter Mailand stehen unter den Top 16 Europas. Zunächst siegten die Basken in Gruppe D dank einer berauschenden ersten Halbzeit 3:1 (3:0) gegen das noch punktlose und ganz schwache Benfica Lissabon um Trainer Roger Schmidt, dann besiegelte Inters 1:0 (0:0) bei RB Salzburg das vorzeitige Weiterkommen beider Teams. Benfica, das durch Rafa (49.) immerhin seine Torlosigkeit beendete, kann nur noch Platz drei und die damit einhergehenden Play-offs zur K.o.-Phase der Europa League erreichen.

In Gruppe B hat der FC Arsenal beste Karten für das Achtelfinale. Mit Kai Havertz in der Startelf setzten sich die Gunners gegen den FC Sevilla 2:0 (1:0) durch, die Tore erzielten Leandro Trossard (29.) und Bukayo Saka (64.). Durch das 1:0 (1:0) der PSV Eindhoven gegen RC Lens beträgt Arsenals Vorsprung auf die Verfolger nun vier Punkte. Für Eindhoven traf der Ex-Gladbacher Luuk de Jong (12.).