Nur wenige Monate nach dem Karriereende verkündet Felix Kroos seine Rückkehr in den Fußball. Allerdings nicht fürs große Geld, sondern um gemeinsam mit Bruder Toni Kroos auf die Bedeutung der Amateurklubs aufmerksam zu machen. Denn für einen solchen läuft er künftig in der Berliner Bezirksliga auf.

Eigentlich hatte Felix Kroos seine Fußballkarriere im vergangenen Sommer beendet. Bei Hansa Rostock hatte er einst sein Profidebüt gegeben, für Werder Bremen lief er sogar einmal in der Champions League auf, mit dem 1. FC Union Berlin stieg er in die Bundesliga auf, seine letzte Station hieß Eintracht Braunschweig. "Jetzt beginnt für mich das richtige Leben", hatte der 30-Jährige im Juli gesagt. Jetzt, im November, sagt er: "Ich bin sehr froh, bald wieder auf dem Platz zu stehen." Allerdings nicht mehr auf der großen Bühne, sondern in der Bezirksliga Berlin.

Für den FSV Fortuna Pankow will Kroos im Frühjahr das erste Mal auflaufen, der als Sieger aus der "Felix Kroos Vereins-Challenge" hervorgegangen ist. Der Klub aus dem Nordosten der Hauptstadt steht in Staffel 3 der Bezirksliga mit 27 Punkten aus elf Spielen auf dem dritten Platz, nur einen Punkt hinter Tabellenführer DJK SW Neukölln. "So hat sich in meiner Karriere noch kein Verein um mich bemüht", erklärt Felix Kroos seine Entscheidung für Pankow im Podcast "Einfach mal Luppen", in dem er mit seinem Bruder Toni Kroos über alles redet, was die beiden beschäftigt.

Dort war auch die Idee zur "Vereins-Challenge" entstanden, nachdem Toni Kroos seinem jüngeren Bruder vorgehalten hatte, ohne das regelmäßige Training eine "Sofafigur" zu entwickeln. 18 Amateurklubs aus Berlin und Brandenburg bewarben sich demnach anschließend, um Felix Kroos von einem Wechsel in ihre Herrenmannschaft zu überzeugen. Der Umworbene selbst sagte dazu: "Die Jungs der Fortuna haben in unserem kleinen Wettbewerb wirklich Großartiges geleistet."

Derzeit hospitiert der 35-fache deutsche U-Nationalspieler beim 1. FC Union, und lässt auch schon anklingen, dass er wohl nicht an jedem Wochenende zur Verfügung stehen wird. Er wolle "Fortuna nächstes Jahr unterstützen", allerdings mit der Einschränkung "so gut wie es meine beruflichen Herausforderungen zulassen". Die Kroos-Brüder betonten außerdem, dass es ihnen nicht allein darum ginge, die Freizeitgestaltung von Felix zu verändern, sondern auch um zu zeigen, "wie wichtig Sportvereine und wie wichtig der Amateur- und Breitensport in Deutschland sind", wie Toni erklärte: "Nicht nur für unseren Sport, sondern auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt."