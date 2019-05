Zu den Helden des FC Liverpool gehört ein Balljunge. Auch dank ihm steht der englische Fußballklub von Teammanager Jürgen Klopp im Finale der Champions League. Weil der 14-Jährige im Spiel gegen den FC Barcelona seinen Job brillant ausführt. Dafür wird er jetzt gefeiert.

Wer sind die Helden dieses unglaublichen Champions-League-Abends vom Dienstag? Trent Alexander-Arnold, der den ausgefuchsten Eckball im Spiel seines FC Liverpool gegen den FC Barcelona schoss? Divock Origi, der ihn zum entscheidenden 4:0 verwandelte? Georginio Wijnaldum, der ebenso wie Origi gleich zwei Treffer versenkte? Torwart Alisson, der den Sieg festhielt? Teammanager Jürgen Klopp, der sein Team zum Sieg pushte? Alle! Aber da fehlt noch jemand: Oakley Cannonier.

Der 14-Jährige gehört dem Nachwuchs des FC Liverpool an. Am Dienstagabend war er Balljunge im Halbfinal-Rückspiel, so berichtet es der "Independent". Und er ist derjenige, der die schnelle Ecke von Alexander-Arnold überhaupt erst möglich machte. Die Balljungen waren angewiesen worden, die Bälle immer möglichst schnell zu den Reds-Profis zu werfen. Das tat Cannonier in eben jener fußball-historischen 79. Minute.

Der Grund für diesen Befehl: Den englischen Scouts war aufgefallen, dass die Spieler des FC Barcelona im Hinspiel bei fast jeder Standardsituation erst einmal mit dem Schiedsrichter redeten. Umkehrschluss: Sie konzentrierten sich nicht auf die neue Spielsituation. Damit boten sich Chancen für die Liverpooler. Und die in der 79. Minute nutzten sie knallhart aus.

Gibt es ein Finalticket?

Cannonier machte einen brillanten Job. Er rief Origi sogar noch zu, den zweiten Ball, der auf dem Feld lag, schnell rauszupassen, damit das Spiel freigegeben wird. Für seinen Einsatz wird der Jugendliche jetzt im Internet gefeiert. "Ich glaube, der Balljunge bekommt nicht genug Lob für das vierte Tor ... er verdient eine Medaille", so ein Liverpool-Fan auf Twitter. Ein anderer schreibt: "Dieser Balljunge könnte Liverpool gerade die Champions League gewonnen haben." Und: "Jeder feiert Alexander-Arnold für diesen schnellen Eckball, aber großes Lob an den Balljungen, der ihm so schnell einen anderen Ball hineinwarf! Er verdient auch Anerkennung für dieses Tor!"

Cannonier könnte sogar eine große Reise bevorstehen, nämlich die nach Madrid zum Finale. Ex-Liverpool-Star Graeme Souness, der mittlerweile als TV-Experte bei Virgin Media arbeitet, sagte: Der Balljunge solle eine Eintrittskarte geschenkt bekommen. Immerhin eine Belohnung gab es für Cannonier bereits: ein Foto mit Alexander-Arnold.