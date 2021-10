Das Starensemble von Manchester City nimmt in der Champions League Fahrt auf. Bei Club Brügge liefert der Vorjahresfinalist eine Fußball-Show ab, die Belgier sind oft nur Zuschauer. Beim zweiten frühen Spiel übertreffen sich Besiktas und Sporting mit Kopfball-Einlagen - mit besserem Ende für Lissabon.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Finalist der Vorsaison gewann drei Wochen nach der Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) beim belgischen Meister FC Brügge souverän mit 5:1 (2:0). Der deutsche Nationalspieler İlkay Gündoğan feierte dabei nach überstandener Verletzung als Einwechselspieler sein Comeback.

Joao Cancelo (30.) nach einem feinen Pass von Phil Foden, Riyad Mahrez (43./Foulelfmeter, 84.), Kyle Walker (53.) und der erst 19 Jahre alte Cole Palmer (67.) trafen für das Team von Teammanager Pep Guardiola, Hans Vanaken (81.) für die Hausherren. Dem vermeintlichen Führungstreffer von Rodrigo in der 13. Minute war eine Abseitsstellung vorausgegangen, doch auch so dominierte City vom Anpfiff weg das Geschehen. Kurz vor der Pause erhöhte Mahrez vom Punkt, nachdem er selbst gefoult worden war und wenige Minuten nach Wiederbeginn sorgte Walker dann schon für die Vorentscheidung. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt City in der Leipziger Gruppe A auf Achtelfinalkurs, Brügge folgt mit vier Zählern.

In der Gruppe C von Borussia Dortmund holte derweil Sporting Lissabon seinen ersten Sieg. Die Portugiesen gewannen bei Besiktas Istanbul das Duell zweier zuvor punktloser Teams mit 4:1 (3:1). Kurios dabei: die ersten drei Treffer der Partie fielen allesamt per Kopf. Sebastian Coates vollendete zunächst in der 15. Minute eine Ecke zur Sporting-Führung, die Cyle Larin neun Minuten später auf selbem Weg konterte. Der Besiktas-Profi nickte eine Flanke von Miralem Pjanic, vor der Saison vom FC Barcelona an den Bosporus gewechselt.

Wiederum kurz darauf, in Minute 27, war es erneut Coates, der mit dem Kopf nach einem Eckball die Führung für Lissabon wieder herstellte. Pablo Sarabia (44.) stellte per Handelfmeter auf 3:1, der Anschlusstreffer für Besiktas noch vor dem Halbzeitpfiff zählte nicht: Zwar hatte Alex Teixeira eine Welliton-Vorlage mit dem vielleicht schönsten Abschluss der bisherigen Champions-League-Saison ins gegnerische Tor vollendet, dabei allerdings auch minimal im Abseits gestanden. Für den Endstand sorgte dann Paulinho in der 89. Minute.