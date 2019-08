Leroy Sané und der FC Bayern: Es ist das Fußball-Thema dieses Sommers. Und seit Sonntag wird es von der Frage begleitet: Wie schwer verletzt ist Sané und was bedeutet das für einen möglichen Wechsel? Aufklärung? Gibt's weiter nicht. Allerdings naht das Ende dieser Transferposse.

Im Wechseltheater um den vom FC Bayern heftig umworbenen deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané herrscht weiter Unklarheit. Sanés derzeitiger Arbeitgeber, der englische Meister und Pokalsieger Manchester City, äußerte sich auch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu der Verletzung, die sich der 23-Jährige am vergangenen Sonntag beim Supercup gegen Jürgen Klopps FC Liverpool (5:4 im Elfmeterschießen) zugezogen hatte.

Sané hatte sich bei einem Laufduell mit Trent-Alexander Arnold am Knie verletzt und wurde nach nur zwölf Minuten vom Platz geführt. Als er nach dem Spiel zum Mannschaftsbus ging, humpelte er nur noch leicht und trug einen Verband um das lädierte Knie. City-Coach Joep Guardiola äußerte sich nach dem Spiel zuversichtlich. "Ich glaube, es ist nicht schlimm", sagte der frühere Bayern-Trainer. Er wolle aber abwarten, was die Ärzte sagen. Wann mit einer Diagnose zu rechnen ist, blieb offen, ebenso, ob Sanés Wechsel nach München tatsächlich zustande kommt.

Eine Diagnose zur Sané-Verletzung gibt es weiterhin nicht. (Foto: imago images / MB Media Solutions)

Die Zeit drängt jedoch, da am Donnerstag in England bereits das Transferfenster schließt und Spieler zwar noch abgegeben werden, aber keine mehr verpflichtet werden dürfen. City könnte dann nicht mehr auf einen Wechsel des Flügelstürmers reagieren. Dem Vernehmen nach geht es derzeit vor allem noch um die Ablösesumme, die bei weit über 100 Millionen Euro liegen soll. In verschiedenen Berichten ist von bis zu 150 Millionen Euro die Rede. Das Portal "The Athletic" berichtet derweil, dass Sané im Kreise der Teamkollegen bereits seinen Abschied angekündigt habe.

Lewandowski erneuert Kader-Kritik

Doch selbst wenn der Sané-Deal nach wochenlangem Hin und Her endlich klappt, werden die Bayern bei aktuell nur 17 Feldspielern um weitere Verstärkungen nicht herumkommen. Weiterhin soll der spanische U21-Europameister Marc Roca von Espanyol Barcelona ein Thema sein. Offen ist zudem die Zukunft von Jerome Boateng. Zum Trainingslager am Tegernsee nahm Coach Niko Kovac deshalb vier Spieler aus der zweiten Mannschaft mit, um den dünnen Kader aufzufüllen.

Nach der Supercup-Niederlage am Wochenende gegen Borussia Dortmund hatte Robert Lewandowski seine Forderung nach gestandenen Neuzugängen bekräftigt: "Heute war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man sehen konnte, was passiert, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben. Die jungen Spieler, die auf der Bank waren, haben Potenzial – das stimmt. Aber manchmal braucht man einfach Spieler auf der Bank, die sofort helfen können oder der Mannschaft einen Impuls geben können."