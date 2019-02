Christian Heidel gibt seinen Posten als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 spätestens am Saisonende auf. Der 55-Jährige war aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten. Er verlässt den Klub offenbar auf eigenen Wunsch.

Manager Christian Heidel hat seinen Rücktritt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 spätestens zum Saisonende erklärt. Das teilte der Klub kurz nach dem 0:3 bei Heidels Ex-Club FSV Mainz 05 mit. Zuvor hatten der "Kicker" und die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Der 55-Jährige habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, "dass er seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag auf eigenen Wunsch vorzeitig auflösen, spätestens im Sommer sein Vorstandsamt niederlegen und somit seine Tätigkeit für den Klub damit beenden möchte", hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Heidel war im Mai 2016 aus Mainz zu den Schalkern gewechselt. Zuletzt stand er wegen der schwachen Punktausbeute und seiner Transferbilanz massiv in der Kritik. "Auch wenn in dieser Saison einiges gegen uns gelaufen ist, habe ich selbstverständlich hierfür die Gesamtverantwortung", wurde Heidel zitiert. Ruhe im Verein sei "derzeit nicht zu gewährleisten, was in erster Linie mit Diskussionen um meine Person zusammenhängt". Seine Amtsgeschäfte setzt Heidel bis zur Übergabe an einen Nachfolger fort. Mit Klaus Allofs und Jonas Boldt wurden in den Medien bereits mögliche Heidel-Nachfolger gehandelt.

Heidel hatte vor einer Woche schon seine Zukunft auf Schalke infrage gestellt. Er werde seinen Vertrag nur erfüllen, "wen die Gesamtgemengelage stimmt", hatte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erklärt und dafür die "notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen" gefordert - nachdem er seit seinem Amtsantritt fast 160 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hatte. Aufsichtsratschef Tönnies bedauerte die Entscheidung. "Sein Entschluss hat uns überrascht", sagte der Schalke-Boss: "Wir werden zu gegebener Zeit die Nachfolgeregelung vornehmen und vorstellen. Das wird zügig, aber nicht übereilt geschehen.