Manuel Neuer arbeitet in der Reha und inzwischen auch wieder auf dem Platz.

Beim FC Bayern München ist der prominenteste Rekonvaleszent wieder zurück auf dem Trainingsplatz: Nationaltorwart Manuel Neuer rückt nach seiner schweren Verletzung in der Winterpause noch ein weiteres Stückchen näher an sein Comeback. Das wird sehnlich erwartet.

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer hat einem "Bild"-Bericht zufolge erstmals nach seinem Beinbruch wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München trainiert. Der 37-Jährige kam demnach unter anderem mit dem im Februar verpflichteten Torwarttrainer Michael Rechner vom Platz.

Erst vor wenigen Tagen hatte Neuer auf seinem Instagram-Kanal Fotos von sich mit torwartspezifischen Übungen gepostet. Über den Stand seiner Reha hatte er sich positiv geäußert. "Mir geht es gut. Ich freue mich, jeden Tag an die Säbener Straße zu kommen und dort zu trainieren. Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden. Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen", schrieb er.

"Sicher, dass wir Meister werden"

Die Bayern hatten im Winter auf die Verletzung von Neuer reagiert und den Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Ersatz verpflichtet. Als Neuer die Verletzung erlitten hatte, lagen die Bayern in der Fußball-Bundesliga neun Punkte vor Borussia Dortmund. Nachdem die Münchner die Tabellenführung zwischenzeitlich an die Dortmunder sogar abgeben mussten, liegt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel drei Spieltage vor dem Saisonende wieder einen Zähler vor dem BVB. "Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand. Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden", hatte Neuer zuletzt auf der Vereinsseite verkündet.

Sein Comeback im Mannschaftstraining wird zum Start der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit erwartet. Der neue Bayern-Trainer Tuchel plant dem Vernehmen nach auch mit Neuer als Nummer eins. Wie damit die Zukunft von Yann Sommer, der im Winter als Ersatz aus Gladbach gekommen war, aussieht, ist derzeit noch offen. Zuletzt war der Schweizer wegen mehrerer Patzer öffentlich in die Kritik geraten.

Neuer hatte sich im Urlaub nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einem Ski-Unfall schwer verletzt. Seitdem fehlt der Weltmeister von 2014 den Münchnern. Neuer will in der kommenden Saison wieder im Tor der Münchner stehen. Auch die Heim-EM 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft ist für den DFB-Kapitän weiterhin ein Ziel.