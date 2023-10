Seit dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer pausiert Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin. Horst Hrubesch betreut die deutschen Fußballerinnen übergangsweise. Nun überrascht Voss-Tecklenburg mit einem Auftritt als Festrednerin - und klärt auf, dass sie nicht mehr krankgeschrieben ist.

Der 64. Bayerische Zahnärztetag ist eigentlich keine Veranstaltung, aus der sportliche Nachrichten hervorgehen. Von Donnerstag bis Samstag fand der laut eigener Auskunft "zentrale Fortbildungskongress für die bayerischen Zahnärzte" in München statt, der sich auch "bundesweit zu den wichtigsten Veranstaltungen im zahnärztlichen Bereich" zählt. So weit, so unspektakulär. Durchaus überraschend ist allerdings die Festrednerin, von der auf der Webseite der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) berichtet wird. Denn zum Start der Veranstaltung stand laut BLZK Martina Voss-Tecklenburg auf der Bühne, die mit ihrem Vortrag unter der Überschrift "Formen, um zu performen - Mein Change Management im Frauenfußball" die "Zahnärztinnen und Zahnärzte begeisterte".

Auf X, dem ehemaligen Twitter, teilt die BLZK außerdem ein Foto von Voss-Tecklenburg, das die 55-Jährige vor einer Leinwand und neben einem Bildschirm zeigt, auf dem "64. Bayerische Zahnärztetag" steht. Das wirft Fragen auf. Denn ihrem eigentlichen Job als Bundestrainerin der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen konnte Voss-Tecklenburg zuletzt aufgrund einer längerfristigen Krankschreibung nicht nachkommen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur klärt Voss-Tecklenburg auf: "Ich habe seit 14 Tagen meinen Erholungsurlaub vom DFB genehmigt bekommen", ihr Ehemann Hermann wird ebenfalls zitiert: "Meine Frau ist nicht mehr krankgeschrieben, sonst wäre sie nicht beim Zahnärztetag aufgetreten."

Horst Hrubesch vertritt Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin dort bis auf Weiteres, explizit als Interimslösung kommuniziert. Die Aufarbeitung des WM-Debakels mit dem Vorrundenaus im Juli war infolge des Ausfalls auf unbestimmte Zeit verschoben und scheint nun aufgrund des genehmigten Urlaubs weiterhin warten zu müssen.

Am kommenden Freitag treten die DFB-Frauen erstmals unter Hrubeschs Führung an, in der Nations League geht es in Sinsheim gegen Wales. Bei der Kader-Nominierung und Hrubesch-Vorstellung war Verbandspräsident Bernd Neuendorf naturgemäß auch zum Stand der Dinge bei der krankgeschriebenen Bundestrainerin befragt worden, hatte sich jedoch Spekulationen verwehrt: "Wir müssen und wollen, dass sie sich gut erholt. Das ist das Allerwichtigste." Neuendorf betonte außerdem "eine Verabredung, dass die Dinge erst dann besprochen werden", wenn MVT wieder gesund sei. Den Äußerungen der Eheleute Voss-Tecklenburg zufolge sollte das jetzt wieder möglich sein. Der Deutsche Fußball-Bund ist für eine Stellungnahme angefragt.

Nach der WM "mental und körperlich angeschlagen"

Der Auftritt auf dem Zahnärztetag und die darauffolgenden öffentlichen Klarstellungen dürften dafür sorgen, dass der DFB rund um die wegweisenden Nations-League-Partien gegen Wales und in Island neue Fragen beantworten muss. Laut dem Nachrichtenportal "t-online.de" war die Bundestrainerin kürzlich bereits beim "Forum Intelligentes Bauen" des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) in Bremen aufgetreten. Das zeigt auch der Blick auf die BDF-Webseite, auf der Voss-Tecklenburg als "Keynote Speaker" genannt wird und auf einem Foto unter anderem mit dem früheren Kanzleramtschef und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier posiert. Terminlich fällt dieser Auftritt in die ersten Tage des Erholungsurlaubs.

Voss-Tecklenburgs Ehemann Hermann hatte Anfang September der "Bild"-Zeitung gesagt, das schwache Abschneiden bei der WM habe "Martina sehr mitgenommen". Sie sei "schon krank aus Australien wiedergekommen, sie war mental und körperlich angeschlagen". Daher erhole sie sich "jetzt bei uns im Garten, lässt es ruhig angehen, sie liest viel. Ich kümmere mich um sie. Dafür bin ich da", sagte er vor rund sechs Wochen und kurz nachdem die Erkrankung öffentlich geworden war. Martina Voss-Tecklenburg hatte vor der Abreise von der WM einen Rücktritt ausgeschlossen und sich bis zur aufklärenden Wortmeldung infolge des Auftritts beim Zahnärztetag nicht mehr gegenüber der Presse geäußert.

Auch ihren Posten im Aufsichtsrat des Männer-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ließ die 125-fache Nationalspielerin ruhen, die seit 2018 im Amt ist und übereinstimmenden Berichten einen gültigen Vertrag bis zur EM 2025 besitzt. Beim Heimspiel der Fortunen gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend weilte sie im Stadion, der übertragende Sender Sky blendete die auf der Tribüne sitzende Voss-Tecklenburg beim berauschenden 4:3-Sieg Düsseldorfs nach 0:3-Rückstand zwischenzeitlich ein.