In den USA macht er, was er will: Lionel Messi.

Seit er in den USA ist, blüht Lionel Messi wieder auf. Im Pokal steht sein neuer Klub Inter Miami am Rande einer Niederlage, doch dann schlägt der argentinische Weltmeister zu: Er trifft doppelt - und wieder per direktem Freistoß-Tor.

Mit einem erneuten Doppelpack hat Fußball-Weltmeister Lionel Messi seinem neuen US-Verein Inter Miami den Weg ins Viertelfinale des nordamerikanischen Leagues Cup bereitet. Der 36 Jahre alte Argentinier traf am Sonntag (Ortszeit) im texanischen Frisco gegen den FC Dallas zweimal und erzielte dabei in der 85. Minute per direkt verwandeltem Freistoß den Endstand von 4:4 nach der regulären Spielzeit. Beim Gegner zeigte man sich beeindruckt - wenn auch nicht überrascht: "Ich denke, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich denke, jeder kann es sehen", sagte Nico Estévez, Trainer des FC Dallas. "Es ist offensichtlich, dass ein Freistoß für ihn so etwas wie ein Elfmeter für einen anderen Spieler ist. Man muss beten, dass der Ball ins Aus geht oder dass er bei dem Versuch, den Ball zu treten, stürzt."

Im Elfmeterschießen setzte sich Miami 5:3 durch, neben Messi verwandelte unter anderen auch der Spanier Sergio Busquets, der mit ihm früher viele Jahre zusammen beim FC Barcelona gespielt hatte.

Messi traf gegen Dallas auch zur frühen Führung (6.) nach Vorlage von Jordi Alba, ebenfalls ein früherer Barça-Weggefährte. Das Team aus Florida lag nach 68 Minuten mit 2:4 zurück, kam jedoch durch ein Eigentor zurück ins Spiel. Dallas' Marco Farfan köpfte eine Freistoß-Flanke von Messi ins eigene Tor (80.). "Spieler wie ihn hier zu haben, wird unsere Spieler besser machen", sagte Estévez über Messi. "Wenn man sich mit so einem Niveau auseinandersetzen muss, muss man besser werden. Und man kann heute beim FC Dallas sehen, wie einige unserer Spieler ihr Niveau gesteigert haben."

Bereits in seinem ersten Auftritt hatte Messi einen Freistoß direkt verwandelt, es war sein dritter Doppelpack nacheinander. In der Runde der besten acht Teams trifft Miami nun auf den Sieger der Partie zwischen Charlotte FC und Houston Dynamo.