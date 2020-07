In Spanien steht Real Madrid vor der ersten Meisterschaft seit 2017. Beim achten Sieg nach der Corona-Pause profitieren die "Königlichen" im dritten Spiel in Folge von einem Elfmeter. "Ein weiterer Skandal" ist das nicht.

Real Madrid hat auf dem Weg zum angestrebten spanischen Meistertitel seine Tabellenführung vor Verfolger FC Barcelona wieder ausgebaut. Die Königlichen mit Fußball- Nationalspieler Toni Kroos gewannen mit 2:0 (1:0) gegen Deportivo Alaves. Karim Benzema (11. Minute/Foulelfmeter) und Marco Asensio (51.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Bei jeweils drei ausstehenden Spielen vor Saisonende in der Primera Division liegt Real vier Zähler vor Barcelona und darf auf die erste Meisterschaft seit 2017 hoffen. Für das Team von Trainer Zinedine Zidane war es im achten Spiel nach der Corona-Pause der achte Sieg. Barcelona tritt am Samstag (19.30 Uhr) bei Real Valladolid an.

Wie bei den vergangenen beiden 1:0-Erfolgen ging Real durch einen Strafstoß in Führung. Unter der Woche hatte es in Spanien ob der vermeintlichen Bevorzugung des Großklubs erregte Diskussionen gegeben. "Ein weiterer Skandal", titelte am Montag die katalanische Zeitung "Sport". In die gleiche Kerbe schlug Bilbao-Routinier Iker Muniain nach der jüngsten Niederlage seines Teams gegen Real: "Wir sehen die Tendenz der letzten Spieltage und welches Team die Elfmeter immer bekommt."

Der sonst wortkarge und Zidane hatte in Bilbao geschimpft, er "habe es satt, dass man immer behauptet, dass wir nur mithilfe der Schiedsrichter gewinnen." Kapitän Ramos, der die Elfer gegen Getafe und in Bilbao verwandelte, sagte nur: "Jeder irrt mal. Ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter absichtlich ein Team begünstigen."

Nach dem jüngsten Wirbel gab es dieses Mal an der Entscheidung des Schiedsrichters aber keine Zweifel. Ximo Navarro von Alaves brachte Ferland Mendy ungestüm zu Fall, Benzema verwandelte sicher. Der Franzose legte mit einem Querpass zudem den zweiten Real-Treffer durch Asensio auf. Der frühere Leipziger Oliver Burke scheiterte bei einer Chance von Alaves auf den Ausgleich an Keeper Thibaut Courtois (26.).

Real kann Meisterschaft schnell perfekt machen

Madrid ließ auch ohne den zuletzt überragenden Kapitän Sergio Ramos (gelbgesperrt), sowie die fehlenden Daniel Carvajal und Marcelo (beide verletzt) defensiv beinahe nichts anbrennen. Der 32-jährige Marcelo habe sich eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen, teilte Real vor der Partie mit. Wie lange Marcelo ausfallen wird, war zunächst offen. Dem Routinier droht zumindest das Saison-Aus für die Primera Division. Im Achtelfinale der Champions League muss Madrid am 7. August bei Manchester City eine 1:2-Niederlage wettmachen.

Sollte Barcelona, das am Mittwoch das Derby gegen Espanyol 1:0 gewonnen hatte, am Samstagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des drittletzten Spieltags nicht bei Real Valladolid gewinnen, könnte Real mit einem Sieg am Dienstag (22.00 Uhr) die erste Meisterschaft seit 2017 perfekt machen. Sechs Punkte Vorsprung würden dann aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches reichen.