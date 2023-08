Bericht: Anfragen an viele Klubs

Bericht: Anfragen an viele Klubs Neymar soll beim FC Bayern abgeblitzt sein

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Glaubt man dem Bericht, wollte Neymar es in Europa nicht unversucht lassen.

Der Wechsel von Superstar Neymar nach Saudi-Arabien scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch einem Medienbericht zufolge haben der Brasilianer und sein Berater es zumindest versucht, im europäischen Fußball zu bleiben. Eine Anfrage soll angeblich auch im Postfach des FC Bayern gelandet sein.

Der Wechsel scheint beschlossene Sache zu sein: Superstar Neymar wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge demnächst Paris St. Germain verlassen und nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal wechseln. Doch offenbar versuchte der 31-Jährige doch noch in Europa zu bleiben. Wie der britische "Independent" berichtet, sollen Neymar und sein Berater zuvor bei zahlreichen europäischen Top-Klubs angeklopft haben, ihre Anfragen seien jedoch überall abgelehnt worden.

Sport.de powered by sport.de - Transfer-Gerüchte, News und Liveticker - alle Infos aus der Welt des Sports finden Sie hier!

Dem Bericht zufolge wollte Neymar in der nächsten Saison unbedingt in der Champions League spielen. So soll auch der FC Bayern auf der Liste ausgewählten Klubs gestanden haben - neben Real Madrid, Manchester City, dem FC Chelsea und Manchester United. Allen sei das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt beim 31-Jährigen jedoch viel zu teuer gewesen.

Einzig Neymars Ex-Verein FC Barcelona hat dem Bericht zufolge kurzzeitig über eine Rückholaktion nachgedacht. Die Hoffnung der Katalanen auf eine Leihe samt Kaufoption zerschlug sich aber schnell. Berichten zufolge soll auch Trainer Xavi Hernandez der Rückholaktion skeptisch gegenüber gestanden haben.

Stattdessen führt Neymars Weg jetzt wohl nach Saudi-Arabien, dort soll er angeblich für zwei Jahre rund 300 Millionen Euro verdienen, wie Sky berichtete. Andere Medienberichte sprechen von einem Gehalt von etwa 200 Millionen Euro. Dem Sender RMC zufolge dürfte PSG für den 31-jährigen Offensivspieler eine Ablöse von 90 Millionen Euro erhalten. Demnach werde noch über die Option eines dritten Vertragsjahres bei Al-Hilal nachgedacht. Nach einer medizinischen Untersuchung solle Neymar den Vertrag unterzeichnen. Neymar war 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Die Ablöse betrug damals die Rekordsumme von 222 Millionen Euro.