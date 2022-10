Die Frauen des FC Chelsea müssen vorerst ohne ihre Trainerin auskommen. Emma Hayes musste sich in einer Notfall-Operation die Gebärmutter entfernen lassen. Dies ist die Folge ihrer Endometriose, die 45-Jährige kämpft für ein öffentliches Bewusstsein für die Krankheit.

FIFA-Welttrainerin Emma Hayes muss eine Auszeit vom Fußball nehmen. Die Trainerin des Frauen-Teams des FC Chelsea hatte sich einer Notfall-Gebärmutterentfernung unterziehen müssen. Dies bestätigte die 45-Jährige in einer Mitteilung ihres Klubs.

"Am Dienstag habe ich mich nach meinem anhaltenden Kampf gegen Endometriose einer Notfall-Hysterektomie unterzogen. Ich bin jetzt in der Genesung und werde Zeit und Geduld brauchen, um wieder vollständig gesund zu werden", sagte Hayes. Die Erfolgstrainerin setzt sich seit längerer Zeit für ein größeres öffentliches Bewusstsein für Endometriose ein. Betroffene haben unterschiedliche Beschwerden und teils horrende Schmerzen. Die Erkrankung kann zudem zu Unfruchtbarkeit führen.

In ihrer Abwesenheit wird Hayes von ihrer Assistentin Denise Reddy vertreten. "Wir wissen auch, dass die Mannschaft etwas ganz Besonderes ist, und wir haben keinen Zweifel daran, dass sie alles tun wird, um ihr hohes Niveau zu halten", schrieb sie an ihr Team gerichtet. Mit Ann-Katrin Berger spielt eine deutsche Nationaltorhüterin in Hayes' Team. Die 31-Jährige kann nachvollziehen, wie es ist, pausieren zu müssen. Bei ihr war nach vier Jahren nach der erfolgreichen EM erneut die Diagnose Schilddrüsenkrebs gestellt worden, sie hatte sich erneut einer Behandlung unterziehen müssen. Bereits 2017 war bei ihr eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden, sie stand schon Anfang 2018 wieder auf dem Platz.

Die zweite deutsche Nationalspielerin beim FC Chelsea, Melanie Leupolz, steht dem Team ebenfalls gerade nicht zur Verfügung. Erst am Dienstag verkündete sie die Geburt ihres ersten Kindes.

Hayes hatte auch noch eine Botschaft an die Anhänger des Klubs: "An unsere Fans: Ihr musstet euch jede Woche anhören, wie ich von der anderen Seite des Spielfelds gebrüllt habe, aber jetzt möchte ich euch noch lauter hören, denn ich werde bis zu meiner Rückkehr zu Hause sitzen und die Mannschaft im Fernsehen verfolgen."

Hayes ist bereits seit 2012 Managerin des FC Chelsea. Gemeinsam mit ihr gewann der Klub unter anderem fünf Titel in der Women's Super League - zuletzt dreimal in Folge - und vier FA-Cups. Sie ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Fußball der Frauen und wurde Anfang 2022 für ihre Verdienste um den Sport mit dem Ritterorden "Officer of the Order of the British Empire" ausgezeichnet.