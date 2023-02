Elversberg enteilt in Liga 3 Osnabrücks Serie endet krachend in Minute 90+3

Aufsteiger SV Elversberg stürmt dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga entgegen. Der Drittliga-Tabellenführer gewinnt einfach weiter, während die Verfolger patzen. Der formstarke VfL Osnabrück verliert nach sieben Siegen in Serie zu Hause trotz klarer Führung.

Die Siegesserie des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga ist beendet. Trotz einer 2:0-Führung verlor das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger gegen die abstiegsgefährdete SpVgg Bayreuth mit 2:3 (1:0). Nach sieben Siegen in Serie kassierten die Niedersachsen ihre erste Niederlage. Robert Tesche (10.) und Erik Engelhardt (50.) hatten ihre Mannschaft jeweils nach Standardsituationen in Führung gebracht. In einer spannenden und hektischen Schlussphase drehte der Aufsteiger die Partie durch die Treffer von Christoph Fenninger (76.), Eroll Zejnullahu (86.) und Agyemang Diawusie (90.+3). Der Siegtorschütze riss sich jubelnd das Trikot vom Leib, während die VfL-Profis auf dem Rasen in sich zusammenfielen.

Die Osnabrücker hatten über lange Zeit das Spiel bestimmt und auch nach dem 2:0-Zwischenstand noch gute Chancen. Pech hatten sie, als beim Stand von 2:2 Bayreuths Cemal Kaymaz den Ball klar mit der Hand im eigenen Strafraum spielte und Schiedsrichter Lars Erbst dennoch nicht auf Elfmeter entschied. Zudem traf Marc Heider nur die Latte, nachdem er den von Kaymaz' Hand abgeprallten Ball aufgenommen und geschossen hatte. Mit einem Sieg wären die Lila-Weißen auf Platz vier gesprungen, der aktuell zur Relegation gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga berechtigen würde, durch die Niederlage aber rutschten die Osnabrücker vorerst auf den siebten Tabellenplatz ab.

Tabellenführer SV Elversberg hat dagegen den fünften Sieg in Folge gefeiert. Beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau gewannen die Saarländer 2:0 (0:0). Valdrin Mustafa (77./90.+6) erzielte die entscheidenden Tore für die SVE, die als Aufsteiger eine herausragende Saison spielt. Zwickau hatte vor Spielbeginn Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Im Spiel gegen den Spitzenreiter wurden die Sachsen noch von Interimscoach Robin Lenk betreut, der Joe Enochs nach dessen Entlassung beerbt hatte.

Saabrücken dreht 0:1 und verliert trotz 3:2-Vorsprung

Der SC Freiburg II holte durch das 2:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg drei Punkte und ist Tabellenzweiter, darf allerdings nicht aufsteigen. Der aus dem Bundesliga-Kader entliehene Jonathan Schmid (10./49.) traf für die Breisgauer, die elf Punkte Rückstand aufweisen. Der bisherige Zweite, der SV Wehen Wiesbaden, hatte am Freitag 1:2 (0:1) gegen Erzgebirge Aue verloren.

Der 1. FC Saarbrücken verlor derweil 3:4 (2:1) gegen den FC Ingolstadt und konnte dadurch nicht auf den SVWW aufholen. Die Schanzer waren durch ein Blitztor von Tobias Bech (1.) mit 1:0 in Führung gegangen. Luca Kerber (8.) und Julian Günther-Schmidt (10.) drehten die Partie allerdings noch in der Anfangsphase. Pascal Testroet (50.) erzielte das 2:2, ehe Kasim Rabihic (54.) wieder den FCS in Front schoss. Tobias Bech (68./80.) steuerte die weiteren Gäste-Tore bei.

Dynamo Dresden kam gegen Viktoria Köln über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Robin Meißner (12.) brachte die Rheinländer in Führung, Dennis Borkowski (45.) glich für den Zweitliga-Absteiger aus. Waldhof Mannheim gewann gegen den abstiegsbedrohten SV Meppen 3:1 (2:1). Marvin Pourie (10., Foulelfmeter) schoss die Emsländer in Führung, doch Marten Winkler (23.) und Dominik Martinovic (31.) sorgten für das 2:1 der Kurpfälzer. Fridolin Wagner (90.+5) erzielte den Endstand.