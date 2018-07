Sport

"Mein Job ist Fußballer": Özil bereut das Erdogan-Foto nicht

Nationalspieler Mesut Özil äußert sich erstmals zu dem umstrittenen Foto, das ihn zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zeigt und bricht sein langes Schweigen. Auf seinem Twitter-Account verteidigt er das Bild und beruft sich auf seine Wurzeln.

Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich zum ersten Mal nach dem hoch umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in London via Twitter geäußert. In einem langen Statement erklärt er, dass in seiner Brust zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches schlagen würden und rechtfertigt sein Verhalten. Viele Fans und Kritiker hatten ihm zuvor vorgeworfen, monatelang zu dem Vorfall geschwiegen zu haben.

Er sagte, er wollte Erdogans Amt respektieren. "Den Präsidenten nicht zu treffen, wäre respektlos gegenüber meine eigenen Vorfahren gewesen, auf die ich stolz bin. Für mich zählte nicht, wer der Präsident ist, sondern dass er der Präsident ist." Dabei greift er auch die deutschen Medien an, die das seiner Meinung nach anders dargestellt hätten. Er bezieht sich in seinem Statement auch auf seine Mutter: "Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich meine Wurzeln und Traditionen nie aus den Augen verloren habe". Mesut Özil wurde in Gelsenkirchen (NRW) geboren. In seiner Profikarriere machte er Station bei Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid und Arsenal London. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte er 2009.

Das Foto habe aber keine politische Botschaft oder sei als Wahlhilfe zu verstehen gewesen, betonte Özil. Er habe sich mit Erdogan wie bei früheren Treffen nur über Fußball unterhalten. Er erklärte zudem, dass er den türkischen Politiker schon seit 2010 häufig getroffen habe. "Egal, wie die letzte Wahl ausgegangen ist, oder die Wahl davor, ich hätte das Foto trotzdem gemacht", so der Spieler von Arsenal London. Ob es der türkische oder deutsche Präsident gewesen wäre, ich hätte genauso gehandelt.

Über seine Zukunft in der DFB-Elf äußerte sich Özil dabei nicht. Auch Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte im Mai ein Foto mit dem türkischen Präsidenten veröffentlicht, sich aber im Gegensatz zu Mesut Özil vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu dem sogenannten Erdogate geäußert. Beim DFB-Medientag während der WM fehlte Mesut Özil als einziger Spieler. Nach dem Turnier kritiserte der DFB-Teammanager Oliver Bierhoff den Spieler genau dafür. Die Fotos der Nationalspieler hatte nicht nur im sportlichen Bereich eine Debatte ausgelöst, sondern auch in der Politik. Dem DFB wurde im Zuge des Erdogates von vielen Seiten ein schlechtes Krisenmanagement vorgeworfen.

Quelle: n-tv.de