Harry Kane trifft, wie er will. In der Champions League erlöst er den FC Bayern mit einem späten Doppelpack gegen Galatasaray Istanbul und sorgt für die vorzeitige Qualifikation für die K.-o.-Runde. Sein Kapitän Manuel Neuer staunt, während der Stürmer "wirklich glücklich" ist.

Harry Kane wirkte sehr unbeteiligt. Beim gemeinsamen Hüpfen der Spieler des FC Bayern nach dem 2:1 (0:0) gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray vor der Südkurve hatte er sich ganz links platziert, so, als gehöre er nicht dazu. Und während sich die Kollegen noch feiern ließen, blickte der Engländer nach oben auf die Anzeigetafel, um sich über die Ergebnisse der anderen Spiele zu informieren.

Kane tat, als sei nichts gewesen, dabei war es erneut der 100-Millionen-Mann, der den Münchnern das Happy End eines umkämpften Spiels beschert hatte. Und er war es, der seine Mitspieler zum Staunen bringt, etwa Manuel Neuer. "Er ist ein Phänomen", sagte der zurückgekehrte Kapitän über den Angreifer, der in seinem 15. Einsatz für den FC Bayern seine Tore 18 und 19 schoss. Der 30-Jährige hatte zunächst den Pfosten (53.) getroffen, in der 80. und 86. Minute dann aber ins Netz, das reichte zum Sieg. Cedric Bakambu (90.+3) konnte für die Gäste nur noch verkürzen.

In den letzten drei Partien für den FC Bayern traf der teuerste Einkauf der Bayern-Historie in der Bundesliga gegen Darmstadt und Dortmund jeweils dreimal und nun auch zweimal in der Königsklasse. "Ich genieße es natürlich als Stürmer, Tore zu schießen", sagte Kane. "Ich habe das Gefühl, dass ich die Jungs von Spiel zu Spiel immer besser kennenlerne." Neuer bestätigte: "Wir können uns auf ihn verlassen."

FC Bayern scheffelt bereits 100 Millionen Euro

Kanes Doppelpack ist zusätzliche 9,6 Millionen Euro wert - so hoch ist die Prämie für den Einzug ins Achtelfinale, das die Münchner nach vier Gruppenspielen nun vorzeitig erreicht haben - zum 16. Mal in Folge. Denn mit dem Sieg setzten die Bayern auch ihre eindrucksvollen Serien in der Champions League fort. 17 Siege nacheinander in den Gruppenspielen, seit nunmehr 38 Spielen (bei nur einem Unentschieden) unbesiegt in der Vorrunde - beides ist noch keiner anderen Mannschaft gelungen. Die Einnahmen aus dem UEFA-Prämientopf summieren sich damit auf 71,69 Millionen Euro. Mit den Zuschauereinnahmen aus mindestens vier Heimspielen sowie den Geldern aus dem sogenannten Marktpool nähern sich die Münchner in Europas Königsklasse bereits wieder der 100-Millionen-Euro-Marke.

Trainer Thomas Tuchel konnte sich nach jedem großen Tor-Auftritt des 30 Jahre alten Engländers bei den Lobeshymnen auf den 100-Millionen-Euro-Mann im Grunde nur wiederholen. "Ich kann Ihnen nichts anderes sagen", antwortete Tuchel auf die Frage zur Einordnung von Kanes Auftritten: "Die Leistung erzählt die Geschichte, da braucht es keine weiteren Worte."

Der englische Stürmer hat sich in kürzester Zeit zu einer neuen Leitfigur im Münchner Starensemble entwickelt hat. "Es ist schön und ich genieße es. Ich liebe es, Tore zu schießen und zu gewinnen. Es war eine tolle Nacht", sagte Kane. "Deshalb bin ich wirklich happy, dass ich dem Team helfen konnte, deswegen haben sie mich hierher gebracht", sagte er. Über seinen eigenen Torlauf war er aber nicht wirklich erstaunt. "Ich würde nicht sagen, ich bin überrascht, aber natürlich bin ich wirklich glücklich."