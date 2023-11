Immer wieder Harry Kane. Der FC Bayern ist stolz auf seinen 100-Millionen-Euro-Deal, der Vorstand lobt sich selbst. Mit seinem Dreierpack gegen den BVB stellt der Stürmer einen Torrekord ein. Der könnte bald schon für Platznot sorgen.

Eine tiefe Verbeugung: Bayern-Youngster Frans Krätzig wusste, wem er nach dem furiosen Sieg im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund huldigen wollte. Harry Kane. Den Stürmer, der sich anstrebt, der neue König der Liga zu werden. Mit seinen Saisontreffern 13 bis 15 ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf dem besten Weg auf den Thron.

Den Torrekord hat er damit bereits eingestellt, gerade einmal zwei Torjäger kamen in der Bundesliga bereits nach zehn Spieltagen auf 15 Treffer: der frühere Schalker Klaus Matischak in der Premierensaison 1963/64 sowie Bayern-Legende Gerd Müller fünf Jahre danach. Kane überholte damit auch den bislang sensationell aufspielenden Stuttgarter Serhou Guirassy (14), der derzeit verletzt ist. Die Quote ist in den europäischen Topligen derzeit unerreicht.

Dreierpack gegen Darmstadt 98, Dreierpack im Bundesliga-Gipfel in Dortmund - in nur einer Woche schoss der ehemalige Tottenham-Profi mehr als ein Drittel aller Tore, die die besten Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku/beide 16) erzielten. Auch die Liste der Top-Scorer führt er so natürlich an, denn zu seinen 15 Treffern kommen noch 5 Vorlagen. Das ist ebenfalls ein Bundesliga-Rekord, noch nie zuvor gab es einen Spieler mit so vielen Torbeteiligungen nach zehn Spieltagen.

Es war nicht Kanes erstes Duell gegen den BVB. Schon mit Tottenham Hotspur hatte er in der Champions League sowohl 2017 als auch 2019 gegen die Dortmunder gespielt - und dabei insgesamt vier Tore erzielt. Nach seinem Wechsel in die Bundesliga knüpft er also nun direkt daran an. Auf Anhieb drei Tore - der ganze Abend sollte eine Gala für den FC Bayern und eine Ernüchterung für den BVB werden. Der Stürmer genoss es sichtlich. Glücklich machte er mit den Fans reichlich Bilder - auch mit dem Spielball. Nach dem 4:0 (2:0)-Sieg durfte er als Belohnung für seinen Dreierpack natürlich auch diesen mitnehmen.

Ein Fakt, der Thomas Müller offenbar leichte Sorgen bereitet. In einem Instagram-Video des Klubs ist zu sehen, wie der Bayern-Oldie auf Kane einredet, als dieser mit dem Ball stolz ein Statement zu seinem ersten Bundesliga-Klassiker in die Kamera sagt. "Dein Hotelzimmer wird immer kleiner", sagt Müller und formt dabei mit den Händen Bälle. Kane hatte kürzlich erklärt, dass er nach zwei Monaten in München noch kein passendes Haus für sich und seine Familie gefunden hat und daher bislang im Hotel wohnt.

Dreesen lobt sich selbst: "Einfach fantastisch"

Auch wenn beim FC Bayern München in der abgelaufenen Transferperiode längst nicht alles funktionierte - die Verpflichtung des 100-Millionen-Euro-Mannes war aus Sicht des Rekordmeisters ein Volltreffer. Christian Dreesen klopfte sich jedenfalls schon einmal selbst auf die Schulter. "Es ist einfach fantastisch", sagte der Vorstandsvorsitzende, "du freust dich als jemand, der mitverantwortlich war für diesen Transfer, wenn es schnell so gut läuft. Ich hoffe, es geht so weiter."

Ein großes Lob bekam Kane auch von Manuel Neuer. "Die ganzen Abläufe und Aktionen, die er alle schon erlebt hat, hat er natürlich nicht in England gelassen - sondern die hat er mitgebracht zu uns", sagte der Torhüter. Dies zeige Kane "in höchster Bravour" nun regelmäßig beim FC Bayern. "Wir sind sehr froh, ihn in unserer Mannschaft zu haben."

Mit Kane in der Startelf verloren die Münchner kein Pflichtspiel. Beim peinlichen Aus im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken unter der Woche war er nicht zum Einsatz gekommen. "Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt", urteilte Lothar Matthäus nach der 2:1-Niederlage über die Aufstellung des Trainers. Zu Beginn der Saison im Supercup gegen RB Leipzig kam Kanes Einwechslung erst in der 64. Minute - der Engländer war wenige Stunden zuvor frisch aus London bei seinem neuen Verein eingeflogen. Mehr Niederlagen stehen für die Bayern tatsächlich noch nicht zu Buche.

Kane selbst genoss sein Spektakel eher still. Zu seinem persönlichen Auftritt sagte der Kapitän des englischen Nationalteams nichts. "Das war, denke ich, unser bestes Spiel in dieser Saison", sagte Kane lediglich bei ESPN. "Es wird besser und besser vom Spiel zu Spiel."