Max Eberl wird wohl neuer Sportdirektor bei RB Leipzig. Der aus gesundheitlichen Gründen Anfang des Jahres bei Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach ausgeschiedene Manager soll Anfang Dezember bei den Sachsen übernehmen. Doch vorher muss RB Leipzig noch viel Geld in die Hand nehmen.

RB Leipzig hat bei Borussia Mönchengladbach offiziell das Interesse an einer Verpflichtung von Max Eberl als neuem Sport-Geschäftsführer hinterlegt. Nach Angaben eines Sprechers der Borussia seien erste Gespräche über eine mögliche Einigung zwischen den Fußball-Bundesligisten "aber nicht zielführend" gewesen.

Eberl hatte Anfang des Jahres erklärt, seinen Job als Sportchef der Borussia nicht weiter ausüben zu können. "Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt", hatte Eberl am 28. Januar erklärt und gesagt, "mit diesem Fußball gerade nichts mehr" zu tun haben zu wollen. Seitdem ruht der noch bis 2026 gültige Vertrag mit den Gladbachern, die eine Ablösesumme für Eberl haben möchten. Diese soll angeblich zwischen acht und zehn Millionen Euro betragen.

Bereits seit einiger Zeit gibt es Medienberichte über das starke Interesse der Sachsen an Eberl. Der Sender Sky berichtete bereits, dass sich RB nun mit dem Ex-Profi darauf geeinigt habe, dass dieser zum 1. Dezember 2022 als neuer Sport-Geschäftsführer in Leipzig beginnen solle. Eine Einigung zwischen den Klubs steht aber noch aus.

In der Liga ist der trotz der (noch) "nicht zielführenden" Gespräche wohl bevorstehende Neustart Eberls bereits kommentiert worden: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bewertet die sich abzeichnende Verpflichtung als eine gute Entscheidung seines Ex-Klubs. "Oliver Mintzlaff hat ja lange gezögert, bis er den Namen raushauen konnte", sagte Nagelsmann bei einer Pressekonferenz in München und ergänzte: "Max Eberl ist ein guter Typ, Leipzig ein guter Klub - sie werden sicherlich gut zusammenpassen. Viel Erfolg!" Der ehemalige Bayern-Profi Eberl war in der Vergangenheit auch mal als möglicher Manager beim deutschen Rekordmeister im Gespräch.