Meister in allen Top-Ligen Real beschert Ancelotti historischen Titel

Eine Meisterschaft in allen fünf Topligen gewann vorher noch kein anderer Trainer.

Im Vorjahr muss man Stadtrivale Atlético den Vortritt lassen, nur besteigt Real Madrid wieder den spanischen Fußball-Thron. Mit einem Sieg über Espanyol Barcelona machen die Königlichen ihre 35. Meisterschaft und eine ganz besondere von Trainer Ancelotti klar. Nun wartet Manchester City in der Champions League.

Real Madrid ist zum 35. Mal spanischer Fußballmeister. Die Königlichen sicherten sich durch ein 4:0 (2:0) gegen Espanyol Barcelona schon vier Spieltage vor Saisonende den Titel. Die Verfolger FC Sevilla und FC Barcelona können den Rekordmeister im Endspurt nun auch rechnerisch nicht mehr einholen.

Mit zwei Treffern in der 33. und 43. Minute stellte der Brasilianer Rodrygo schon vor der Pause die Weichen für die Gastgeber. Marco Asensio (55.) und Karim Benzema (81.) machten alles klar. Die Hausherren konnten es sich sogar erlauben, ihre Topstars Benzema und Toni Kroos eine Stunde auf der Bank zu schonen.

Schwere Aufgabe am Mittwoch

Real-Trainer Carlo Ancelotti komplettierte damit seine Titelsammlung in den fünf großen europäischen Ligen. Das hatte vor ihm noch kein Coach geschafft. Nach Meisterschaften in Italien mit dem AC Mailand, England mit dem FC Chelsea, Frankreich mit Paris Saint-Germain und Deutschland mit dem FC Bayern München gewann der 62-Jährige nun auch Spaniens Liga. Während seiner ersten Amtszeit bei Real Madrid von 2013 bis 2015 war ihm der Meistertitel noch versagt geblieben.

Nächstes Ziel für Real ist der erneute Gewinn der Champions League. Nach dem 3:4 im Halbfinal-Hinspiel bei Manchester City will der Rekordsieger im Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im Liveticker auf ntv.de) doch noch den Sprung ins Finale schaffen. Den Meistertitel hatte Ancelotti schon vorab als Zusatz-Motivation bezeichnet. "Wenn wir es schaffen, den Titel am Samstag zu gewinnen, werden wir natürlich feiern", sagte der Italiener. "Ich glaube, das würde uns für das Spiel gegen Manchester City helfen."