Lange sieht es so aus, als würde Dänemark locker den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation einfahren. Doch dann geht binnen Minuten alles den Bach runter. Rekordmann Harry Kane bringt dagegen einen glanzlosen, aber souveränen Sieg für seine Engländer in die Spur.

England hat in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen makellosen Start hingelegt. Drei Tage nach dem 2:1 bei Titelverteidiger Italien gewann der EM-Zweite im Londoner Wembley-Stadion gegen die Ukraine mit 2:0 (2:0). Harry Kane (37. Minute) mit seinem insgesamt 55. Länderspieltor und Bukayo Saka (40.) sorgten mit ihren Treffern bereits in der ersten Halbzeit für den Erfolg in der Gruppe C. Kane hatte sich zuletzt mit seinem Tor gegen Italien zum alleinigen Rekordtorschützen Englands gemacht, nun baute er seinen Rekord aus.

Vor Spielbeginn gab es einen Appell für Frieden in der Ukraine, das vor mehr als einem Jahr von Russland angegriffen worden ist. Auf der Anzeigetafel stand in englischer und ukrainischer Sprache "Frieden", beide Mannschaften versammelten sich für ein Foto auf dem Spielfeld hinter einer ukrainischen Fahne mit der Aufschrift "Peace". Für die Ukraine war der Auftakt zur EM-Qualifikation das erste Länderspiel seit Ende September des vergangenen Jahres und zugleich das 300. in der Geschichte des ukrainischen Fußball-Verbandes seit 1992.

Dänemark verliert in den letzten Minuten

Ex-Europameister Dänemark hat derweil eine unerwartete Niederlage hinnehmen müssen. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Kasper Hjulmand verspielte binnen 16 Minuten eine 2:0-Führung gegen Kasachstan und verlor in Nur-Sultan mit 2:3 (2:0). Rasmus Höjlund (21. und 36. Minute) vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo hatte den Favoriten mit einem Doppelpack in Führung gebracht.

Bachtijar Sajnutdinow (73.) per Foulelfmeter, Aschat Taguibergen (86.) und Abat Aimbetow (89.) drehten in einer turbulenten Schlussphase die Partie noch zugunsten der Gastgeber, bei denen der Siegtorschütze in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die mit 60 Prozent Ballbesitz überlegenen Dänen belegen nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Finnland und der Niederlage in Kasachstan nur Platz vier in der Gruppe H.