Danksagung an Man-United-Fans Ronaldo macht Andeutung zu seiner Zukunft

Seinen Rekord für die meisten Champions-League-Tore wird Cristiano Ronaldo nicht ausbauen können - wenn er bei Manchester United bleibt. Der englische Rekordmeister verpasst die Königsklasse ziemlich sicher. Trotzdem scheint es, als würde der 37-Jährige dort bleiben.

Nach dem letzten Premier-League-Heimspiel der Saison mit Manchester United hat sich Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in sozialen Medien bei den Anhängern des Klubs bedankt. "Einmal mehr großartige Unterstützung von der Tribüne", schrieb Ronaldo nach dem 3:0 gegen den FC Brentford bei Instagram. Der Portugiese, der im Old Trafford den Treffer zum 2:0 per Strafstoß beigesteuert hatte, dankte den "unglaublichen Fans, die mit uns eine schwierige Saison ertragen und uns nie im Stich gelassen haben".

Dabei dürfte es dem 37-Jährigen nicht nur um die sportliche Situation gegangen sein, sondern auch den persönlichen Schicksalsschlag im April. Gemeinsam mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez trauert Ronaldo um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. Weltweit nahmen Menschen daran Anteil, nach kurzer Abwesenheit war Ronaldo von Fans mit anhaltendem Applaus als Zeichen der Unterstützung bedacht worden.

Mit Blick auf seine Zukunft hatte die Boulevard-Zeitung "Mirror" am Wochenende über einen vorzeitigen Abschied Ronaldos im Sommer spekuliert. In der Instagram-Botschaft des Stürmers klang es nicht danach. "Unser Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden", schrieb Ronaldo, "damit wir das erreichen können, was wir alle wollen: Ruhm für Man United!" Immer wieder hatte es in jüngster Vergangenheit Spekulationen um einen Wechsel des Offensivspielers gegeben. Konkret wurden diese allerdings bislang nicht.

Sollte Ronaldo tatsächlich bei United bleiben, würde er in der kommenden Saison jedoch aller Voraussicht nach die Champions League verpassen. Der mit 140 Treffern eindeutige Rekordtorschütze der europäischen Königsklasse wird sich stattdessen mit der Europa League anfreunden müssen. Als Tabellensechster sind die CL-Plätze in der Premier League fast außer Reichweite, eher noch könnte sogar ein Abrutschen in die Qualifikation zur Europa Conference League drohen.

Als Hoffnungsträger für eine erfolgreichere Saison 2022/23 hat United den bisherigen Ajax-Coach Erik ten Hag verpflichtet. Interimscoach Ralf Rangnick hatte den erhofften Umschwung nach der Entlassung von Vereinslegende Ole Gunnar Solskjaer nicht realisieren können. Vieles deutet darauf hin, dass auch im Kader des englischen Rekordmeisters einige Veränderungen anstehen. Diese soll Rangnick über den Sommer hinaus als Berater des Klubs begleiten, obwohl er ab Juni als Trainer die österreichische Nationalmannschaft übernimmt. Zum Sieg in Brentford sagte er: "Vom Ballbesitz her war es eine unserer besten Vorstellungen dieses Jahr", und "so wollen wir uns immer unseren Fans präsentieren."