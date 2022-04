Cristiano Ronaldo nimmt sich nach dem Tod seines Sohnes nur eine kurze Auszeit: Schon wenige Tage nach der Tragödie kehrt der Superstar zurück auf den Platz. Er trifft, aber sein Klub verliert dennoch ein Schlüsselspiel. Der mit dem Tode bedrohte Kapitän bleibt ganz draußen.

Cristiano Ronaldo hat gleich in seinem ersten Spiel wenige Tage nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes für Manchester United wieder getroffen. Die Niederlage des englischen Fußball-Rekordmeisters beim FC Arsenal konnte der portugiesische Superstar aber nicht verhindern. United verlor in London mit 1:3 (1:2) und musste einen weiteren Rückschlag in der Premier League im Kampf um einen Champions-League-Platz hinnehmen.

Ronaldo hatte in der 34. Minute verkürzt, nachdem Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32./Foulelfmeter) Arsenal mit 2:0 in Führung gebracht hatten. Für die Entscheidung sorgte Granit Xhaka (70.). Zuvor hatte Uniteds Bruno Fernandes (57.) einen Handelfmeter nur an den Pfosten gesetzt. Manchester hat nun sechs Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Arsenal und zudem ein Spiel mehr absolviert.

"Danke, Anfield!"

Ronaldo wurde beim Spiel von den Fans der Gastgeber mit Applaus bedacht. Der 37-Jährige trauert mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung von Montag ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat.

Ronaldo und seine Familie hatten weltweit sehr große Anteilnahme und Unterstützung erlebt. Beim Spiel am Dienstag beim FC Liverpool (0:4) hatte Ronaldo gefehlt. Dennoch hatten die Liverpool-Fans in der 7. Minute der Partie in Anfield gemeinsam mit United-Anhängern für rund 60 Sekunden applaudiert und die Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen. Ronaldo hatte sich bei Instagram für die emotionale Geste bedankt: "Danke, Anfield. Ich und meine Familie werden diesen Moment des Respekts und des Mitgefühls nie vergessen."

Auch die Arsenal-Fans applaudierten in der 7. Minute für Ronaldo. "Klasse Geste der Arsenal-Anhänger, mit Applaus für Cristiano in der siebten Minute", twitterte Manchester United noch während des Spiels. Die Geste spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt.

Maguire bleibt nach "harter Woche" draußen

United-Trainer Ralf Rangnick hatte in seiner Startaufstellung auf Harry Maguire verzichtet. Der teuerste Abwehrspieler der Welt, der sich seit Wochen in einer Formkrise befindet und zunächst zur Zielscheibe von Hohn und Spott zuletzt in einer neuen Eskalation sogar von Morddrohungen geworden war, saß das komplette Spiel über auf der Bank. "Ich musste eine Entscheidung zwischen den Dreien treffen", sagte Rangnick vor dem Spiel gegenüber dem Klub-TV, warum Raphael Varane und Victor Lindelöf für den englischen Rekordmeister verteidigten und der eigentliche Kapitän Maguire eben nicht. "Nur zwei konnten spielen und Harry hatte eine harte Woche, also habe ich beschlossen, ihm eine Pause zu geben und mit Raphael Varane und Victor Lindelöf zu spielen."

"Es war eine harte Saison für Harry, nach seiner unglaublichen Leistung bei der Europameisterschaft", sagte Ex-United-Verteidiger Gary Pallister gegenüber Manchester United TV. "Ich glaube, die Leute vergessen die beiden Jahre davor, in denen er großartig war, aber ich denke, er wäre der Erste, der sagen würde, dass es nicht seine beste Saison war. Nach dem, was unter der Woche passiert ist, ist es vielleicht besser, wenn er zu Hause bleibt und sich um seine Familie kümmert. Aber das ist die Entscheidung, und ich bin sicher, dass Harry auch hinter dieser Entscheidung stehen würde.