DFB-Profi Rüdiger konnte die Real-Pleite gerade noch verhindern und wurde dabei am Kopf verletzt.

Die Favoriten straucheln in der Champions League: Schachtar Donezk düpiert Real Madrid beinahe, doch ganz spät rettet Antonio Rüdiger die Königlichen ins Achtelfinale. Doch dabei wird er schwer am Kopf verletzt. Das Starensemble von Paris Saint-Germain kann gegen Benfica nicht gewinnen.

Der Titelverteidiger aus Madrid tat sich gegen Donezk die gesamte Partie über schwer. Olexander Subkow erzielte kurz nach der Pause die überraschende Führung für die Gastgeber (46.). Rüdigers Treffer (90.+5) rettete den Königlichen mit einem Kopfball spät das Remis und den Einzug ins Achtelfinale. Der Nationalspieler verletzte sich bei seinem Treffer am Kopf, blutete und musste am Spielfeldrand verarztet werden.

Das Star-Ensemble von Paris St. Germain verpasste derweil durch ein 1:1 (1:0) gegen den von Roger Schmidt trainierten portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde. Den Führungstreffer von Kylian Mbappé per Foulelfmeter (39.) konterte Joao Mario ebenfalls per Strafstoß (62.). Bei Benfica wurde Julian Draxler (77.) spät eingewechselt.

In der engen Gruppe E schlug der FC Chelsea den AC Mailand mit 2:0 (2:0) und setzte sich an die Tabellenspitze. Juventus Turin dagegen kassierte beim Außenseiter Maccabi Haifa eine überraschende, aber völlig verdiente Niederlage. Das kriselnde Team von Trainer Massimiliano Allegri muss nach dem 0:2 (0:2) stark ums Weiterkommen bangen.