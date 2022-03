Verdammt viele Ausfälle und ein noch blasser Comebacker Erling Haaland: Borussia Dortmund hat allerlei Probleme, doch die jüngsten Resultate stimmen. Mit einem Sieg in Köln würde der BVB mit einer ordentlichen Ausgangslage in die finalen Wochen starten.

Die 90 mühevollen Minuten waren bei Borussia Dortmund schnell vergessen. Das rumpelige 1:0 (0:0) bei den schwer von Corona geplagten Mainzern werteten sie beim BVB als großen Erfolg und als Zeichen von Reife. "Es war nicht das schönste Spiel. Wir haben aber mehr dazwischengehauen als Mannschaft und spät das Siegtor gemacht. Wir sind als Team zusammengerückt", sagte Emre Can, nachdem sein Team am Mittwochabend dank eines späten Treffers von Axel Witsel (87. Minute) den Auswärtssieg mitgenommen und den Rückstand auf Bundesliga-Rekordchampion FC Bayern auf vier Punkte verkürzt hatte.

Kapitän Marco Reus? Fehlte krankheitsbedingt. Abwehrchef Mats Hummels? War nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder mit dabei. Superstürmer Erling Haaland? Wurde zwar wieder eingewechselt, ist nach langer Verletzungspause aber noch kein Faktor. Und so machte der BVB auch in Halbzeit eins gar keine gute Figur. In Abwesenheit der vielen Stammspieler fehlten nicht nur Tempo und Ideen, sondern auch die nötige Durchschlagskraft, um die Gastgeber überhaupt einmal vor ernste Probleme zu stellen.

Das Team von Chefcoach Marco Rose aber hat all die Rückschläge weggesteckt und trotz schwacher Leistung eben ein zweites Mal binnen vier Tagen minimalistisch gewonnen. Dem 1:0 gegen Bielefeld folgte ein weiteres in Mainz, beim Nachholspiel des 25. Spieltags. Ein drittes 1:0 in Serie würde Dortmund am Sonntagabend (19.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) beim 1. FC Köln wohl gerne mitnehmen.

Sorge nach heftigem Zusammenprall

In Mainz hatten beide Teams erneut einen personellen Schockmoment zu überstehen. Jude Bellingham war nach einem heftigen Zusammenstoß mit Niklas Tauer liegengeblieben und dann von einem Arzt am Kopf untersucht worden. "Er war in der Kabine mit dem Doktor, auf einmal stand er wieder neben mir. Natürlich sind wir verantwortungsbewusst. Ich habe den Doc extra nochmal gefragt, ob alles gecheckt wurde. Wir haben gesagt, dass wir ein, zwei Minuten beobachten, wie er sich verhält", sagte Marco Rose, der eigentlich schon wechseln wollte. Der Engländer spielte die 90 Minuten dann fertig und feierte im Anschluss mit Haaland vor der Gästekurve. "Das ist halt Jude. Der kommt dann einfach zurück", sagte Rose voller Bewunderung. Tauer wurde nach dem Zusammenstoß übrigens ausgewechselt, für ihn kam Daniel Brosinski.

"Wir sind ordentlich im Rennen. Punktemäßig ist das schwer in Ordnung", sagte Rose bei DAZN. Mit 56 Zählern aus 26 Spielen wahrt der BVB den Kontakt zu den zuletzt schwächelnden Bayern, als Rivalen gehandelte Gegner wie Leverkusen und Leipzig sind bereits auf elf beziehungsweise zwölf Punkte distanziert. "Manchmal kann man nicht schönen Fußball spielen, du musst einfach gewinnen", sagte der belgische Mittelfeldspieler Witsel, der nach einem Freistoß richtig einlief und den BVB vor einem schweren Rückschlag bewahrte.

Wechselt Haaland zu City oder Real?

Begleitet wurde das Spiel wieder einmal von wilden Diskussionen um die Zukunft Haalands. BVB-Berater Matthias Sammer hatte bei Amazon Prime am Dienstag bereits offen über die Verhandlungen mit Manchester City gesprochen. Zudem soll unter anderem auch Real Madrid an einer Verpflichtung interessiert sein. Haalands Vertrag läuft noch bis 2024, enthält aber eine Ausstiegsklausel. "Wir haben einen offenen und guten Dialog", sagte Rose mit Blick auf den angeblich bevorstehenden Wechsel des Norwegers: "Aber ich weiß nicht, was er tun wird. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall." Laut Medienberichten soll die Bekanntgabe von Haalands Abgang ins Ausland unmittelbar bevorstehen.

Mainz lief nach Corona-Quarantäne, 20 Fällen und zwei abgesagten Spielen erstmals wieder auf - und zeigte jede Menge Moral. Auch Sportdirektor Martin Schmidt war mit dem couragierten Auftritt vor 25.000 Zuschauern zufrieden. "Am Ende kam dieser eine Glückstreffer. Es ging eigentlich auf ein Unentschieden zu", sagte Schmidt. Ziel sei es nun, immer mehr Spieler aus der Quarantäne wieder in den Kader zu bringen. Zudem werden am Samstag (15.30 Uhr) die gesperrten Alexander Hack und Dominik Kohr zurückerwartet.