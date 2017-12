Sport

Rüdiger trifft für Chelsea: Salah rettet Klopp den Jahreswechsel

Der FC Liverpool bleibt im Kampf um die Vizemeisterschaft der englischen Premier League im Verteiler: Dank Torjäger Mohamed Salah drehen die Reds ihr Heimspiel gegen Leicester. Schlusslicht Swansea comebackt derweil spät und spektakulär.

Der FC Liverpool hat zum Abschluss des Fußballjahres 2017 einen Erfolg in der englischen Premier League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drehte vor heimischem Publikum das Spiel gegen Leicester City und siegte dank Doppel-Torschütze Mohamed Salah nach einem Rückstand noch mit 2:1 (0:1). Liverpool geht damit als Tabellenvierter ins neue Jahr. Kurz nach dem Anpfiff hatte Jamie Vardy (3. Minute) zunächst die Führung für die Gäste aus Leicester erzielt. Die Gäste schalteten nach einem unpräzisen Pass von Joel Matip schnell um, der deutsche Torhüter Loris Karius war dann chancenlos.

In der zweiten Hälfte gelang Salah erst der verdiente Ausgleich (52.) und dann das Siegtor (76.) für die Reds. Für den Ägypter waren es bereits die Tore Nummer 16 und 17 in der laufenden Saison. Damit liegt Salah hinter Tottenhams Harry Kane (18) auf Platz zwei der Torjägerliste. Auch Liverpool-Stürmer Sadio Mané traf zweimal ins Tor. Doch der Senegalese hatte beide Male zuvor im Abseits gestanden, daher wurden die Treffer nicht anerkannt.

Liverpools Rekordtransfer Virgil van Dijk, der laut britischen Medien mit einer Ablösesumme von umgerechnet rund 84 Millionen Euro der teuerste Verteidiger der Welt ist, sah das Spiel von der Tribüne. Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers in Anfield beginnt erst am 1. Januar 2018. Dann könnte Van Dijk direkt zu seinem Debüt für die Reds kommen. Liverpool spielt am Neujahrstag beim FC Burnley. Gegen den kam der deutsche Teammanager David Wagner mit Huddersfield Town nicht über ein torloses Remis hinaus.

Chelsea gewinnt hoch, Man United patzt

Meister FC Chelsea schob sich in der Tabelle auf Rang zwei. Gegen Stoke City gab's daheim einen 5:0-Erfolg. Die Tore beim höchsten Saisonsieg der Blues erzielten der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (3.), Danny Drinkwater (9.), Pedro (23.), Willian (73./Elfmeter) und Davide Zappacosta. Einen erfolgreichen Einstand erlebte Carlos Carvalhal als Coach von Schlusslicht Swansea City. Gegen Watford drehte seine Elf spät noch einen 0:1-Rückstand (Carillo, 11. Minute), durch Jordan Ayew und den eingewechselten Luciano Narsingh (86./90.).

Rekordmeister Manchester United fiel auf den dritten Platz zurück. Das Team von Trainer José Mourinho kam auf eigenem Platz gegen den FC Southampton trotz zahlreicher Chancen nicht über ein 0:0 hinaus. Bereits nach acht Minuten verletzte sich Stürmer Romelu Lukaku bei einem Zusammenprall mit Southampton-Verteidiger Wesley Hoedt und musste ausgewechselt werden. Hoedt hatte den belgischen Nationalspieler am Kopf getroffen. Lukaku musste minutenlang behandelt werden, bevor er auf einer Trage vom Platz getragen wurde. Für ihn kam Marcus Rashford ins Spiel. Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan, der bei Man United von Beginn an spielte, konnte im Sturm nicht überzeugen und wurde bei seiner Auswechslung in der 65. Minute von den eigenen Fans mit hämischem Applaus bedacht. Nach Spielende gab es Pfiffe im Stadion.

