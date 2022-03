In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern wieder in der Spur. Nach dem wilden Remis am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim, wird Union Berlin nun amtlich aus der heimischen Arena gefegt. Natürlich auch dank Robert Lewandowski, der in München zum zehrenden Dauerthema wird.

Wäre der FC Bayern lediglich ein Hollywood-Film, dann würde man über seinen prominentesten Hauptdarsteller vermutlich Folgendes sagen: Dieser Robert Lewandowski ist ein verdammter Profi. Er erledigt jeden Auftrag. Und das mit bemerkenswerter Perfektion. Zum Beispiel an diesem Samstagabend. Als Union Berlin in der Münchner Arena zu Gast war, da schlug der Stürmer erneut gnadenlos zu. Gleich zweimal beim 4:0. Nach 27 Spieltagen steht er schon wieder bei 31 Toren in der Fußball-Bundesliga. Gut möglich, dass er seine Rekordmarke aus der vergangenen Saison am Ende dieser Spielzeit toppt. Da gelangen ihm 41 Treffer (in 29 Spielen!).

Gut möglich auch, dass es das letzte Mal ist, dass Robert Lewandowski im deutschen Oberhaus für pure Verzweiflung bei den Gegenspielern sorgt, die auch nach zwölf Jahren (vier davon für den BVB) immer noch keine permanente Lösung gefunden haben, um dieses Phänomen zu entschlüsseln. Die Sache ist nämlich so: Der Vertrag des 33 Jahre alten Polen läuft im Sommer 2023 aus, ebenso wie die Arbeitspapiere von Thomas Müller und Manuel Neuer. Wer sich mit dem FC Bayern ein wenig auskennt, der weiß: Das sind (bleiben wir doch in der Blockbuster-Sprache) verdammt wichtige Protagonisten des Rekordmeisters.

Matthäus vs. FC Bayern

Nun hat sich in den vergangenen Wochen eine äußerst intensive Debatte um die Zukunft des Trios enthemmt. Der Meinungsführer der kritischen Beobachter: Lothar Matthäus. Die Gegenseite: Die Bosse des FC Bayern um Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Der Kern der Auseinandersetzung: Warum zögern die Bosse bei den Verhandlungen mit Lewandowski und Co.? Die bislang bekannte Position der Münchner betonte Kahn am Samstagabend erneut im ZDF-Sportstudio: "Wir haben immer gesagt, dass wir uns zusammensetzen werden und dass das eine hohe Priorität bei uns hat. Das hat sich nicht verändert." Der 52-Jährige wies energisch den Vorwurf zurück, dass der Verein hinsichtlich der Gespräche mit den drei Routiniers "zögerlich" agiere.

Vertragsverhandlungen könne man aber nicht "mal kurz im Vorbeilaufen regeln", sagte Kahn. Auch die Spieler hätten gewisse Vorstellungen. Es sei darum "ein Prozess der Annäherung" nötig. Damit kommt man den Dingen in München noch etwas konkreter auf die Spur. Es ist alles nicht so leicht. Das hatte Salihamidžić bereits am späten Nachmittag, vor dem Anpfiff gegen Union, bei Sky verraten. Und das in seltener Deutlichkeit. "Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen. Wir haben natürlich Pandemie, die ist immer noch. Wir haben immer noch nicht ein volles Stadion. Wir haben eine schwierige Phase, finanziell. Wir werden versuchen, unseren Weg zu gehen."

"Werden schon unseren Job machen"

Das ikonische Trio Lewandowski, Müller und Neuer zählt zu den Topverdienern im Münchner Kader. Eine Verlängerung über 2023 hinaus um jeweils zwei Jahre könnte den FC Bayern im Gesamtpaket womöglich bis zu 150 Millionen Euro kosten. Ob es ungeachtet der finanziellen Rahmenbedingungen bereits Gespräche gegeben hat, wollte Salihamidžić nicht verraten. "Wir werden schon unseren Job machen."

Unter der Woche hatte Matthäus die Bayern-Verantwortlichen für ihr Vorgehen kritisiert. Er sei verwundert, dass "nichts vorangeht", sagte der Rekord-Nationalspieler und schärfte die Debatte nochmal amtlich nach: "Den Umgang mit ihm verstehe ich nicht. Wenn man bis jetzt nicht mit Lewandowskis Seite Kontakt aufgenommen hat, finde ich das respektlos. Das wäre unter Uli Hoeneß oder Kalle Rummenigge undenkbar gewesen. Das Zwischenmenschliche ist nicht mehr so vorhanden wie früher!" Der FC Bayern könne sich glücklich schätzen, dass Robert Lewandowski so einen super Charakter habe und ein Vollprofi sei. "Er lässt sich nicht gehen."

Für seine verbale Attacke via "Sport Bild" war Matthäus von Kahn über "Münchner Merkur" und der "tz" hart angegangen worden. "Lothar hat nach seiner Spieler- und Trainer-Karriere noch nie einen Verein geführt. Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Er wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt."

Sie sind halt verdammte Profis...

Aber auch ungeachtet der Alphatier-Streitigkeiten gärt und zerrt vor allem das Thema an Lewandowski. Er möchte gerne wissen, wie es für ihn in München weitergeht. Zumal sich Gerüchte über ein Interesse an Dortmunds Tormaschine Erling Haaland einfach nicht endgültig abwischen lassen. Der Pole soll Medienberichten zufolge zwischenzeitlich sehr überrascht über das Verhalten der Bosse gewesen sein. Er sei wegen der anhaltenden Funkstille im Vertragspoker sogar "ziemlich angefressen", hieß es zuletzt im "Bild"-Podcast "Stammplatz". Auf ein Gesprächsangebot seines mächtigen Beraters Pini Zahavi sei die Vereinsführung bislang nicht eingegangen. Der Klub müsse "verdammt aufpassen", ihm drohe womöglich ein neuer Fall Alaba.

Trainer Julian Nagelsmann bekräftigte am Samstagabend erneut, dass sich alle im Verein "wünschen, dass die Spieler bleiben". Er habe auch keine gegenteiligen Signale von seinen drei Kapitänen erhalten. Sie sind eben verdammte Profis. Und wegen ihnen ist der FC Bayern nach dem wilden Remis gegen Hoffenheim zuletzt (1:1) wieder in der Spur und hat im Titelduell mit seinem neuen, alten Verfolger Borussia Dortmund vorlegt. Ob der BVB kontern kann? Sie erfahren es ab 19.30 Uhr in unserem ntv.de-Liveticker!