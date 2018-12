War's das für Bernd Nehrig? In seinem womöglich letzten Spiel für den FC St. Pauli führt der Kapitän den Fußball-Zweitligisten vorerst auf Rang drei. Der FC Ingolstadt verharrt derweil ebenso tief im Abstiegskampf wie Arminia Bielefeld.

FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 4:1 (1:1)

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli darf sich Hoffnungen auf Weihnachten auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz machen. Durch ihr siebtes Spiel in Serie ohne Niederlage durch das 4:1 (1:1) gegen den 1. FC Magdeburg verdrängten die Hamburger zumindest bis Sonntag den bisher punktgleichen Rivalen 1. FC Union Berlin (am Sonntag bei Erzgebirge Aue) vom dritten Rang. Magdeburg hingegen blieb auch im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Michel Oenning ohne Erfolg und überwintert in der Abstiegszone. Bernd Nehrig (16.), Marvin Knoll (58., Elfmeter nach Foul an Nehrig) und Dimitrios Diamantakos (63./90.+3) sorgten vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion für den dritten Sieg der Hanseaten in Folge.

Kölner Zoller wechselt zum VfL Bochum Der VfL Bochum verstärkt sich wie erwartet mit Offensivspieler Simon Zoller vom 1. FC Köln. Der Vertrag des 27-Jährigen bei den Geißböcken lief noch bis 2020. Nach Angaben des "Express" soll die Ablösesumme bei 250.000 Euro liegen, die sich allerdings im Falle eines Aufstiegs noch erhöhen kann.

Magdeburgs Hoffnungen auf den ersten Dreier nach neun Spielen ohne Sieg blieben trotz des vorübergehenden Ausgleichs durch Michel Niemeyer (35.) unerfüllt. Allerdings taten sich die Platzherren gegen den früheren Europacup-Gewinner zunächst lange Zeit schwer. Erst nach Knolls Strafstoß war die Mannschaft von Markus Kauczinski deutlich tonangebend und unterstrich ihre Aufstiegsambitionen. Maßgeblich daran beteiligt war Kapitän Bernd Nehrig, der an den ersten drei Treffern mitwirkte. Für den 32-Jährigen könnte es das letzte Spiel im Trikot der Paulianer gewesen sein. Der Mittelfeldspieler will den Klub unbedingt verlassen, weil er zuletzt kaum noch eingesetzt wurde. Bei seiner Auswechslung wurde er mit Ovationen und Gesängen von den Fans gefeiert. "Für mich war es eine Hinrunde zum Vergessen. Umso zufriedener bin ich, dass ich der Truppe helfen konnte, die Hinrunde zu veredeln", sagte er bei Sky.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)

Arminia Bielefeld hat unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 2:1-Sieg beim Einstand des neuen Coaches in Kiel unterlagen die Ostwestfalen 1:2 (1:1) vor 15.874 Zuschauern gegen den 1. FC Heidenheim. Tom Schütz (33.) traf für die Bielefelder zum 1:0 auf der Alm, Robert Andrich (43.) markierte den Ausgleich für den FCH. Denis Thomalla (55.) schoss Heidenheim zum Sieg. Heidenheim, das von seinen vergangenen zehn Spielen nur eins verlor, blieb auswärts sechsmal in Folge ungeschlagen (zwei Siege und vier Unentschieden). Bielefeld erwischte den besseren Start und bereitete den Heidenheimern lange Zeit viele Probleme. Durch geschickte Positionswechsel sorgte die Arminia immer wieder für Gefahr im FCH-Strafraum. Der Ausgleichstreffer für die Gäste kam etwas überraschend zustande, nach dem 1:1 kamen die Heidenheimer aber besser zur Geltung und verdienten sich in der Folgezeit das Zwischenergebnis. Ein Konter führte dann zum Führungstor des FCH.

FC Ingolstadt - SSV Jahn Regensburg 1:2 (1:1)

Der FC Ingolstadt befindet sich auch mit dem neuen Trainer Jens Keller weiter auf Talfahrt und bleibt Tabellenletzter. Die Schanzer unterlagen dem SSV Jahn Regensburg 1:2 (1:1). Hamadi Al Ghaddioui (28./75.) traf für die Oberpfälzer doppelt, Sonny Kittel (39.) glich für die Ingolstädter vor 10.038 Besuchern zwischenzeitlich aus. Die Schanzer haben erst zehn Punkte auf dem Konto und warten nun bereits seit 14 Auftritten auf seinen zweiten Saisonerfolg. Die Regensburger kamen in den letzten zehn Partien erst zum zweiten Sieg, verbuchten aber dabei auch sieben Unentschieden. Regensburgs Jann George (35.) vergab die Chance auf das 2:0, vorausgegangen war eine Offensivaktion von Benedikt Saller, der in die Mitte passte und George bediente. Beide Teams duellierten sich auf Augenhöhe, überzeugten mit Laufstärke und Einsatzbereitschaft. Nach dem Ausgleich durch Kittel wurden die Hausherren stärker und verstärkten den Druck auf die Abwehr des SSV Jahn. Doch die Regensburger konnten sich wieder befreien und waren entschlossener im Torabschluss.