Der FC St. Pauli legt im engen Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vor, die Hamburger lassen sich aber spät vom SV Sandhausen ärgern. So erobern sie nicht einmal vorübergehend die Tabellenführung zurück. Für Dynamo Dresden wird die Relegation gegen die 3. Liga derweil immer wahrscheinlicher.

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 0:0

Fortuna Düsseldorf hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga zwar weiter ausgebaut, aber keinen Sieg gegen den Gegner in Unterzahl einfahren können. Die Rheinländer mussten sich beim frühzeitig dezimierten Team von Hannover 96 mit einer Nullnummer zufriedengeben.

Hannover spielte vor 17.200 Fans schon ab der 16. Minute in Unterzahl, nachdem Niklas Hult aufgrund einer Notbremse an Rouwen Hennings die Rote Karte gesehen hatte. Die Fortuna hat damit seit neun Spielen nicht mehr verloren.

Durch das Remis behauptet Düsseldorf mit 37 Punkten den Vorsprung vor Hannover (36). 96 hatte zuletzt nach vier Spielen ohne Sieg in Folge 3:1 bei Erzgebirge Aue gewonnen. Hannover versuchte nach der Roten Karte, den Spielfluss der Gäste zu stören und deren Angriffsbemühungen zu unterbinden. Das gelang über weite Strecke sehr gut. Die Fortunen warten damit seit Dezember (3:1 bei Darmstadt 98) auf einen Auswärtssieg.

SV Sandhausen - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der FC St. Pauli hat die Rückkehr an die Tabellenspitze nach zwei Wochen verpasst. Die Hamburger, die Anfang April die Pole Position abgegeben hatten, mussten sich mit einem 1:1 (1:0) beim SV Sandhausen begnügen und belegen mit 53 Zählern vorerst Platz zwei hinter dem punktgleichen Tabellenführer Schalke 04.

Am Sonntag (13.30 Uhr) könnten die Königsblauen mit einem Sieg bei Darmstadt 98 sowie Werder Bremen mit einem Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg aber drei Punkte davonziehen. Sandhausen hat mit 35 Zählern sechs Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Guido Burgstaller traf für die Gäste per Foulelfmeter (39.). Es war das 18. Saisontor für den Österreicher, der zuvor in fünf Partien nicht getroffen hatte. Janik Bachmann (90.+1) glich für die Gastgeber aus.

Die Hamburger dominierten von Beginn an das Spiel, klare Torchancen brachten sie aber nicht zustande. Erst ein Elfmeter nach Videobeweis brachte St. Pauli die Führung. Burgstaller war im Zweikampf mit Dario Dumic im Strafraum zu Boden gegangen, Schiedsrichter Felix Brych hatte zunächst weiterspielen lassen.

Kurz nach Wiederbeginn hatte Marcel Hartel nach einem genialen Pass von Burgstaller die Großchance zum 2:0 (49.), doch der Mittelfeldspieler scheiterte an Sandhausens Torhüter Patrick Drewes, der reaktionsschnell mit dem Fuß rettete.

Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:0

Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf einen richtungweisenden Dreier verpasst. Die Sachsen kamen gegen Holstein Kiel über ein 0:0 nicht hinaus. Mit 29 Punkten belegt der achtmalige DDR-Meister weiterhin Relegationsplatz 16, der Rückstand auf den SV Sandhausen auf Position 15 beträgt weiter sechs Zähler.

Für die Störche, bei denen Trainer Marcel Rapp sein 43. Lebensjahr vollendete, ging allerdings eine beeindruckende Serie gegen Dynamo zu Ende. Zuvor hatten die Norddeutschen alle sieben Duelle für sich entschieden. Die Dresdner hatten dabei nur zwei Tore erzielt, aber 18 Treffer hinnehmen müssen.

Zuletzt hatten die Kieler mit 1:0 gegen Bundesliga-Gründungsmitglied Hamburger SV gewonnen. Rapp musste allerdings fünf Änderungen in seiner Startformation gegenüber dem HSV-Match vornehmen. Schon in der ersten Minute hatten die Gäste die erste große Gelegenheit zur Führung. Kwasi Wriedt traf mit einem Schlenzer allerdings nur die Latte des Dresdner Tores. In der 31. Minute scheiterte Kiels Fabian Reese aus spitzem Winkel an Torwart Kevin Broll.

Erst in der 36. Minute besaßen die Hausherren die erste Chance. Den Schuss von Michael Sollbauer klärte Johannes van den Berg auf der Linie. Im Gegenzug scheiterte Lewis Holtby an Broll.