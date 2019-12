St. Pauli hat in dieser Saison auswärts noch nicht ein Spiel gewonnen.

Der FC St. Pauli kann in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga auswärts nicht gewinnen - und seit acht Spielen überhaupt nicht mehr. Für Trainer Jos Luhukay wird es eng. Doch auch die Abstiegskandidaten Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden können am 16. Spieltag nicht aufatmen.

Dynamo Dresden - SV Sandhausen 1:1 (1:1)

Heiko Scholz soll als Interimstrainer für Dresdens Aufschwung sorgen. Das gelingt gegen Sandhausen nicht. (Foto: imago images/Dennis Hetzschold)

Dynamo Dresden kommt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter Interimstrainer Heiko Scholz nicht in Tritt. Die Sachsen trennten sich 1:1 (1:1) vom SV Sandhausen und bleiben damit Tabellenletzter. Die frühe Dynamo-Führung durch Alexander Jeremejeff (5.) glich Robin Scheu (30.) vor 25.000 Zuschauern aus. Damit hat Dynamo aus den vergangenen neun Spielen nur einen Sieg geholt, Sandhausen ist seit sechs Partien ungeschlagen.

Für Aufregung und Diskussionen sorgte der Ausgleich für Sandhausen: Kevin Behrens war nach einem Duell mit Dynamo-Abwehrspieler Florian Ballas wie vom Blitz getroffen zu Boden gegangen. Die Fernsehbilder zeigten eine Berührung an der Hacke, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied nach Videobeweis auf Strafstoß. Aziz Bouhaddouz scheiterte an Torwart Kevin Broll, Robin Scheu traf im Nachschuss (30.). Alexander Jeremejeff hatte Dresden in Führung gebracht (5.).

Dresden hatte sich zu Beginn der Woche von Trainer Cristian Fiel getrennt. Scholz soll künftig im Stab des neuen Cheftrainers arbeiten. Heißester Kandidat ist offenbar Markus Kauczinski, der allerdings noch bei Ex-Klub FC St. Pauli unter Vertrag steht. Sein Arbeitspapier mit den Hamburgern müsste zunächst aufgelöst werden.

SSV Jahn Regensburg - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Für Jos Luhukay wird es eng. (Foto: dpa)

Die Negativserie des FC St. Pauli setzt sich fort und erhöht den Druck auf Trainer Jos Luhukay weiter. Trotz eines guten Auftritts verloren die Hanseaten mit 0:1 (0:1) beim SSV Jahn Regensburg und blieben im achten Spiel nacheinander ohne Erfolg. Den Siegtreffer erzielte Jahn-Kapitän Marco Grütter (42. Minute), der Pauli-Keeper Robin Himmelmann vor 15.026 Zuschauern keine Chance ließ. Sein Tor war mit der Hacke geschossen - eine Augenweide. In der Schlussphase riskierte Pauli nach der Gelb-Roten Karte für Philipp Ziereis (69.) in Unterzahl alles, doch Regensburg brachte den Vorsprung über die Zeit.

SV Wehen Wiesbaden - SV Darmstadt 98 0:0

Der SV Wehen Wiesbaden tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kam gegen Darmstadt 98 nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt weiterhin 17. der Tabelle. Vor 8034 Zuschauern in der ersten Zweitliga-Begegnung der beiden hessischen Teams in Wiesbaden sah Darmstadts Victor Pálsson nach Videobeweis die Rote Karte (75.). Darmstadt belegt den 13. Platz.