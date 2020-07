Diesen FC Barcelona muss der FC Bayern München in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale nicht fürchten: Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi verkürzt zwar den Rückstand auf Tabellenführer Real zumindest kurzfristig, enttäuscht aber völlig. In Italien steht Juventus Turin vor dem Titel.

Der FC Barcelona hat den Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid im Kampf um die spanische Fußballmeisterschaft vorerst wieder verkürzt. Die Katalanen, die Stand Samstagabend allerdings auch eine Partie mehr absolviert haben, mühten sich zu einem 1:0 (1:0)-Sieg auswärts gegen den Tabellen-14. Real Valladolid. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der ehemalige Bundesliga-Profi Arturo Vidal. Der 33 Jahre alte Chilene traf in der 15. Minute nach einer Vorlage von Superstar Lionel Messi.

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bewahrte seine Mannschaft mit zwei großen Paraden vor einem Punktverlust. Bei einer Großchance des Abstiegskandidaten hatte Barcelona Glück, dass Valladolids Kike Pérez sich alleine vor ter Stegen erst den Ball zu weit vorlegte, um dann so grotesk im Rasen hängen zu bleiben, dass er sich überschlug und zusammen mit dem Ball in den Torwart hineinpurzelte. Etwas überraschend blieben alle Beteiligten unverletzt.

Der FC Barcelona kommt aktuell auf 79 Punkte aus 36 Spielen. Real holte 80 Zähler aus 35 Partien und kann mit einem weiteren Erfolg am kommenden Montag in seinem 36. Saisonspiel einen weiteren großen Schritt Richtung Titel machen. Zuletzt gewannen die Königlichen 2017 den nationalen Titel. Sie hatten am Freitagabend mit 2:0 Deportivo Alaves bezwungen. Stadtrivale Atlético Madrid setzte sich am späten Samstagabend mit 1:0 (0:0) gegen Real Betis Sevilla durch. Das Tor erzielte für den Champions-League-Viertelfinalgegner von Bundesligist RB Leipzig Diego Costa. In der Tabelle hat Atlético als Dritter neun Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Rang.

Juve braucht zwei Elfmeter für Remis

Ein Elfmeter-Doppelpack von Cristiano Ronaldo hat den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin im Topspiel gegen Atalanta Bergamo vor einer Niederlage bewahrt und die Alte Dame dem neunten Scudetto in Folge einen weiteren Schritt näher gebracht. Das Team von Trainer Maurizio Sarri trennte sich am 32. Spieltag nach zwei Handelfmetern 2:2 (0:1) von Bergamo und liegt nun acht Punkte vor Verfolger Lazio Rom. Ermöglicht wurde Turin dies durch die Niederlage des ärgsten Verfolgers zuvor. Die Hauptstädter verloren gegen Sassuolo Calcio durch ein spätes Tor von Francesco Caputo 1:2 (1:0) und kassierten die dritte Pleite nacheinander.

Duvan Zapata (16.) brachte Bergamo im Topspiel in Führung, Superstar Cristiano Ronaldo (55.) glich per Handelfmeter aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch den Ukrainer Ruslan Malinowski (81.) gab es einen weiteren Handelfmeter für Turin, Ronaldo blieb wieder cool (90.). Der gebürtige Emmericher Robin Gosens verletzte sich aufseiten Bergamos beim Aufwärmen vor dem Spiel und musste kurzfristig passen. Durch das Remis verpassten die Norditaliener den Sprung auf Rang zwei.