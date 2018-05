Sport

DFB-Elf übt für die WM: Steht der deutsche Kader doch schon fest?

Von Tobias Nordmann

Die Frage nach der WM-Fitness von Manuel Neuer ist geklärt: Der Welttorhüter ist wieder in Welttorhüterform. Aber wen interessiert das eigentlich an einem Tag, an dem der DFB womöglich vier Nationalspieler enttäuscht?

Was sagt der Bundestrainer?

Vergessen Sie den Bundestrainer! Es gibt ein Eklatchen in Eppan. Der Kampf um die WM-Tickets bei der deutschen Nationalmannschaft ist nämlich womöglich gar nicht so offen, wie Joachim Löw und seine Coach-Kollegen betonen. Warum wir das behaupten? Nun, der Deutsche Fußball-Bund hatte auf seiner Homepage für kurze Zeit ein WM-Kader-Poster veröffentlicht. Es stellt das Nationalteam in Gebärdensprache dar. Entwickelt wurde es von einer Schülerzeitung, dem DFB und dem Dachverband Deutscher DEAF Fanclubs. Es kann kostenlos auf der Website der Aktion Mensch heruntergeladen werden. So weit, so egal. Blöd nur: Auf dem Poster sind 23 Spieler abgebildet, vier weniger als aktuell im Trainingslager dabei sind. Es fehlen demnach Torwart Kevin Trapp (Paris St. Germain), Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Stürmer Nils Petersen (SC Freiburg) und wieder einmal Mittelfeldspieler Sebastian Rudy (FC Bayern).

Und jetzt? Team-Manager Oliver Bierhoff erklärt zunächst leicht amüsiert, dann zornig: "Das muss eine Panne gewesen sein. So etwas darf nicht passieren und es macht mich auch richtig sauer. Ich werde dem nachgehen." Auf eine erste, übereilte Konsequenz verzichtete er allerdings: "Ich werde Jens Grittner (Anmerk. d. Red.: Pressesprecher der Nationalmannschaft) jetzt nicht vor laufenden Kameras feuern." Wäre auch blöd (und in Wahrheit wohl auch nur ein Spaß), denn noch ist ja nicht klar wer verantwortlich ist. Viel wichtiger aber ist ohnehin: Ein Hinweis auf die finale Nominierung sei das Poster auf keinen Fall. Nunja, nehmen wir so hin. Montag wissen wir mehr. Dann muss der endgültige Kader fix benannt werden.

Was macht Manuel Neuer?

Ja, dieser Manuel Neuer. Ist schon ein guter Mann. Wussten Sie. Wussten wir. Wusste der Bundestrainer. Und trotzdem: Mehr als 'ne schmale Mark hätte wohl niemand von Ihnen, von uns, vom DFB noch vor zwei Wochen darauf gesetzt, dass der Torwart des FC Bayern die DFB-Elf als Nummer eins sicher durch die WM pariert. Seit gestern sind aber alle Zweifel ausgeräumt. Seit die Social-Media-Abteilung von (klingt jetzt komisch, ist aber in Absprache mit unserem Rechtschreib-CEO richtig) "Die Mannschaft" am späten Mittwochnachmittag Folgendes twitterte:

Da kam also ein hoher Ball von der linken Seite auf Thomas Müller am rechten Fünfmeterraumeck, der Bayern-Wuseler drückte den Ball mit der Innenseite volley Richtung Tor. Und jetzt alle #ZSMMN staunen: Den Einschlag im kurzen Eck verhinderte Neuer mit seinem herausschnellenden linken Bein. Die Kollegen der "Bild"-Zeitung, die beim Geheimtraining gegen die U20-Nationalmannschaft (mit Neuer) exklusiv spioniert hatten, urteilten: WELTKLASSE. Wir fühlen uns an den 5. März 2008 erinnert (Sekunde 30 bis 33 im Video) - und sind beruhigt. Wären wir bei Marc-André ter Stegen aber auch gewesen.

Es gibt ja die Löw'sche Neuer-Formel. Sie lautet: Nur wenn er so fit ist, dass er als Nummer eins mit zur WM fahren kann, fährt er mit zur WM. Dass das klappen wird, haben wir ja bereits geklärt. Bleibt die Frage, ob die Löw'sche Neuer-Formel auch als Kollektivregel eingeführt wird. Bedeutet: Was ist mit Jérôme Boateng und Mario Gomez? Beide hatten ja zuletzt Muskel. Was ja alles heißen kann, von Verhärtung über Dehnung bis Riss. Details gab es nicht. Dafür aber nun eine Mitteilung des DFB, dass beide wieder trainieren. Gomez komplett mit der Mannschaft, Boateng erst alleine laufend, dann ein bisschen mit dem Ball kickend. Klingt erstmal gut, Fragezeichen bis zur Nominierungs-Deadline am Montag, 4. Juni, aber bleiben. Deswegen bereiten wir in Gedanken schon mal eine Petition vor. Die sind ja gerade so etwas wie der Man Bun für Stimmensammelhipster. Aktuell wird zum Beispiel für eine Sperre gegen Überrüpel Ramos, eine WM-Verschiebung wegen Lord-Bendtner-Verletzung und natürlich immer noch pro WM-Aus für die Foto-Fehltreter Mesut Özil und Ilkay Gündogan petitiert. Wir fordern - wenn Boateng nicht fit wird - dringend eine Ausnahme der Löw'schen Neuer-Regel. Für Notorius JB. Und für den "Mannschaft"-sgeist

Es gab tatsächlich eine sehr spannende Begegnung in Eppan: Die A-Nationalspieler Thomas Müller und Matthias Ginter bekamen von den Blindenfußball-Nationalspielern Alexander Fangmann (Kapitän) und Alican Pektas (Topstürmer) eine Einführung in das Spielen ohne Augenlicht. "Ich muss zugeben, ich habe nicht soviel auf die Reihe bekommen. Allerhöchsten Respekt vor den Jungs. Das ist außergewöhnlich. Für mich ist das schwer vorstellbar, dass man spielen kann, ohne etwas zu sehen", erklärte Ginter nach der Einheit auf der obligatorischen Pressekonferenz. Er erklärte auch, dass er wegen der endgültigen Nominierung nicht nervös sei und das er "alles gegeben habe". Ob's reicht? Mal sehen. Laut Poster ja schon. Aber das zählt ja nicht. Sicher dabei ist er aber auf jeden Fall noch, wenn Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag zum Motivationsbesuch nach Eppan kommt. So weit, so fertig, pfiati!

Quelle: n-tv.de