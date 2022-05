Thomas Müller bleibt beim FC Bayern München. Was sich schon seit langer Zeit angedeutet hat, macht der Rekordmeister nun offiziell. Der 32-Jährige verlängert seinen Vertrag bis Sommer 2024. Spieler und Klub freuen sich. Für Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat die Arbeit jedoch erst begonnen.

Thomas Müller hat seinen Vertrag bei Bayern München um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Nach einem kurzen Karrieretief rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist er längst wieder zurück unter den Schlüsselspielern für Klub und Land. In der laufenden Spielzeit war er ein wichtiger Bestandteil des Teams, das die zehnte Meisterschaft in Folge bereits am 31. Spieltag mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund gewinnen konnte. Bei bislang 30 Bundesliga-Einsätzen kommt er auf sieben Tore und 20 Assists.

"Ich freue mich sehr, heute meinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024 verlängert zu haben. Der gemeinsame Weg, seit ich im Jahr 2000 in die Jugend des FCB gewechselt bin, war bisher eine fantastische Erfolgsgeschichte", sagte Thomas Müller in einem Statement und Sportvorstand Hasan Salihamidžić ergänzte: "Thomas Müller kann man sich ohne den FC Bayern nicht vorstellen - und den FC Bayern nicht ohne Thomas Müller." Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende der Bayern, betonte, dass die "Identifikationsfigur" Müller das "Wappen unseres Klubs im Herzen trägt".

Der 32-Jährige gehört seit dem Sommer 2009 zum Stamm des Bundesliga-Aushängeschilds. Seine Statistiken sprechen für sich. Er hat bislang 624 Pflichtspiele absolviert. Dabei gelangen ihm 226 Tore und 242 Vorlagen. In der Bundesliga kommt er auf 413 Einsätze, in der Champions League auf 134. Dort befindet er sich unter auf Platz acht der Spieler mit den meisten Einsätzen, seine 52 Treffer in der Königsklasse bedeuten sogar Platz sieben in Rangliste der besten Torjäger des Wettbewerbs.

Mit elf Meistertiteln ist er alleiniger Rekordmeister unter den Bundesliga-Spielern. Er hat bereits 30. Titel mit den Profis des FC Bayern gewonnen, darunter auch zwei in der Champions League. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2014 die in Brasilien ausgetragene Weltmeisterschaft.

Neben Müller stehen bei den Bayern noch weitere Vertragsverlängerungen aus. Kapitän Manuel Neuer, Nationalspieler Serge Gnabry und Stümer Robert Lewandowski sind alle bis 2023 gebunden. Während ein neuer Vertrag für Neuer nur noch Formsache erscheint, stocken die Gespräche mit Gnabry und um Rekordstürmer Lewandowski gibt es seit einiger Zeit wilde Gerüchte. Ihm soll weiterhin kein neues Vertragsangebot vorliegen. Viele Zeichen deuten auf einen Abschied im Sommer hin, wenngleich Sportvorstand Hasan Salihamidžić am Wochenende davon nichts wissen wollte.