Was hat Tim Wiese gesagt oder hat er doch geschwiegen?

Es rumort an der Weser: Nachdem Werder Bremen seinen Ex-Keeper Tim Wiese mit einem Stadionverbot belegt hat, weil er eine Catering-Mitarbeiterin beleidigt haben soll, schlägt der 41-Jährige zurück: Wiese reicht beim Landgericht Bremen Klage ein. Werder schweigt.

Die Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Bundesligist Werder Bremen und seinem ehemaligen Nationaltorwart Tim Wiese gehen in die nächste Runde. Der 41-Jährige hat beim Landgericht Bremen Klage gegen ein im April ausgesprochenes Betretungsverbot für das Weserstadion eingereicht. Ein Sprecher des Landgerichts Bremen bestätigte den Eingang der Klageschrift. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Der Fußball-Bundesligist äußerte sich bisher nicht.

Werder hatte die offenbar erneut mit einer Verbannung aus Bremens Traditionself verbundene Sanktion gegen Wiese demnach verhängt, nachdem sich der Ex-Profi im vergangenen März während eines Heimspiels in einer Stadionloge "in einer die Menschenwürde verletzenden Weise" über eine Mitarbeiterin geäußert haben soll. "Der ganze Vorwurf ist konstruiert", zitierte die Bild den sechsmaligen Nationalspieler: "Es gab keine Beleidigung. Und dafür gibt es genug Zeugen." Eine Stellungnahme des Vereins zur neuen Entwicklung lag am Donnerstagabend nicht vor.

Werder äußert sich nicht zur Thematik

Aus Wieses Sicht hält das Stadionverbot ohne "aussagekräftige Begründung" einer juristischen Überprüfung nicht stand. "Werder hat nahezu alle rechtlichen Vorgaben aufs Gröbste missachtet", meinte sein Anwalt Heiko Klatt.

In der eingereichten Klageschrift soll moniert sein, dass vor der Entscheidung des Vereins "keine ordnungsgemäße Anhörung stattgefunden" hätte. Zudem soll Wiese in Ermangelung einer konkreten Beschreibung seines mutmaßlichen Fehlverhaltens keine Möglichkeit zur Entkräftung der Vorwürfe gegeben worden sein. Schließlich seien Zeugen zur Entlastung des ehemaligen Publikumslieblings "vorsätzlich außen vor gehalten worden".

Wiese war in der jüngeren Vergangenheit mehrfach durch öffentliche Kontakte in die rechte Szene aufgefallen. Eine erste Suspendierung aus der Traditionself im vergangenen Jahr hatte der Klub nach einem Gespräch mit dem exzentrischen Ex-Keeper vorläufig wieder aufgehoben. Der Schlussmann war in seiner Profi-Laufbahn für die Norddeutschen zwischen 2005 und 2012 zu 194 Bundesliga-Einsätzen gekommen. 2009 wurde Wiese mit den Grün-Weißen deutscher Pokalsieger. Die Verantwortlichen des Bundesliga-Klubs schweigen nach wie vor zu der Thematik Wiese, auch diesmal.