Der spanische Fußball-Weltmeister Iker Casillas feiert sein Coming Out - oder doch nicht? In einem Tweet wird über sein offizielles Konto die Nachricht verkündet, er sei schwul. Wenig später ist der Tweet verschwunden. Was bleibt ist die Frage: Wurde Casillas gehackt oder leistete er sich einen geschmacklosen Scherz?

Die spanische Torwartlegende Iker Casillas hat einen später wieder gelöschten Tweet zu seinem vermeintlichen Coming-out mit einem gehackten Konto begründet. "Konto gehackt. Zum Glück alles in Ordnung", schrieb der 41-Jährige auf Twitter. Zuvor hatte ein Tweet von Casillas für Wirbel und Spekulationen gesorgt. "Ich hoffe, ihr respektiert mich: Ich bin schwul. Schönen Sonntag", war auf dem Twitter-Account des ehemaligen Fußball-Profis zu lesen. Nach etwa einer Stunde wurde der Tweet wieder gelöscht.

Für zusätzliche Verwirrung sorgte die Antwort des früheren Profis des FC Barcelona, Carles Puyol (44). "Es ist der Augenblick, unsere Geschichte zu erzählen, Iker", kommentierte er unter dem Tweet, gefolgt von einem Herz- und einem Kusshand-Emoji. "Entschuldigung an alle meine Follower", schrieb Casillas in seinem zweiten Tweet. "Und natürlich auch Entschuldigung an die LGTB-Gemeinde."

"Es ist enttäuschend"

Spanische Medien hatten bereits kurz nach Veröffentlichung des ersten Tweets über einen möglichen Hacker-Angriff auf das Konto von Casillas spekuliert. Das Sport-Blatt "AS" wollte dagegen wissen, "dass der ehemalige Torhüter von Real Madrid und Porto den Tweet zwar selbst verfasst hat, die Nachricht aber keine Offenbarung seiner Sexualität war, sondern aus seiner Unzufriedenheit darüber resultierte, dass er in den Medien mit mehreren Frauen in Verbindung gebracht wurde." Der frühere Nationalkeeper war bis 2021 mit der Sportjournalistin Sara Carbonero verheiratet und hat mit ihr zwei Söhne, Puyol ist seit Jahren mit dem Model Vanesa Lorenzo zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Für die beiden Tweets über das vermeintliche Coming-out wurden Casillas und Puyol sofort heftig kritisiert. "Witze zu reißen und sich darüber lustig zu machen, sich im Fußball zu outen, ist enttäuschend. Es ist ein schwieriger Prozess, den alle LGBTQ+-Personen durchmachen müssen. Zu sehen, wie sich meine Vorbilder und Spieler-Legenden darüber lustig machen, sich zu outen und über meine Community lustig machen, ist mehr als respektlos", schrieb etwa der australische Fußball-Profi Joshua Cavallo. Der 22-Jährige hatte vor Kurzem seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Obwohl es eine recht große Zahl bekannter homosexueller Fußballspielerinnen gibt, haben sich nur sehr wenige männliche Spieler ihr Coming-Out gefeiert. Zu den bekanntesten gehört der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der in der Premier League für Aston Villa und Everton spielte und mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde.