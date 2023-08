Ein Europameister für Köpenick? Union Berlin verhandelt laut Medienberichten mit der italienischen Legende Leonardo Bonucci. Der Abwehrchef ist derzeit bei Juventus Turin aussortiert und muss alleine trainieren. Die Eisernen sollen schon ein Angebot unterbreitet haben und locken mit der Champions League.

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist italienischen Medienberichten zufolge am langjährigen italienischen Nationalspieler Leonardo Bonucci interessiert. Laut "Gazzetta dello Sport" haben die Köpenicker zwei Millionen Euro Ablöse für den 36-jährigen Routinier angeboten. Die Eisernen spielen in der kommenden Saison in der Champions League und sind damit ein interessantes Ziel. Mit Bonucci sollen schon Gespräch geführt worden sein. Auch die italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano und Matteo Moretto berichteten über die Verhandlungen.

Bonucci, lange einer der besten Verteidiger der Welt und Europameister von 2021, hat bei Juventus Turin noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Der Abwehrspieler ist von Juve allerdings aussortiert worden. Er trainiert derzeit allein, getrennt von seinen Mannschaftskameraden und sogar zu unterschiedlichen Zeiten.

Zuletzt hatte Juve dem erfahrenen Abwehrspieler mehrfach klargemacht, dass er trotz Vertrages bis 30. Juni 2024 nicht mehr ins Konzept von Trainer Massimiliano Allegri passe. Bei einem Schiedsgericht soll Bonucci jedoch gegen die Aussortierung Berufung eingelegt haben, seine Priorität laute nach wie vor Juventus Turin.

Bonucci dementiert Nationalverband-Gerüchte

Wie die "Gazzetta" berichtet, wurde Bonucci am Sonntag auch mit Daniele Pradé, dem Manager von AC Florenz beim Mittagessen beobachtet. Jedoch soll die Fiorentina laut den Informationen der Zeitung nicht an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert sein. Dafür sollen sich neben Union auch Lazio Rom und Ajax Amsterdam mit dem 36-Jährigen auseinandersetzen.

Nach dem Rücktritt des italienischen Nationaltrainers Roberto Mancini kursierten auch Gerüchte, dass es eine Rolle für Bonucci beim italienischen Fußballverband FIGC gäbe. Der Verteidiger dementierte auf Instagram jedoch und sagte, er wolle weiter Fußball spielen.

Mit Juventus hatte Bonucci acht Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison beim AC Mailand hat Bonucci seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten. Mit Robin Gosens (Inter Mailand) soll Union Berlin für rund 15 Millionen Euro die Verpflichtung eines Profis aus der italienischen Serie A bereits perfekt gemacht haben. Nun könnte der nächste folgen.