Hinter Herbstmeister HSV und dem 1. FC Köln bleibt das Rennen um den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga packend. Union Berlin beendet mit einem Sieg gegen Bochum die Hinrunde ungeschlagen - derweil schüttelt Paderborn einen Heim-Fluch ab.

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Union Berlin hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Verfolgerduell gewonnen und damit auch den Relegationsrang erfolgreich verteidigt. Die Eisernen setzten sich am 17. Spieltag gegen den VfL Bochum mit 2:0 (0:0) durch und beendeten die Hinrunde als einziges Team ungeschlagen. Union liegt mit nun 31 Zählern auf Rang drei hinter dem Hamburger SV (37) und dem 1. FC Köln (33). Stürmer Sebastian Polter (60.) traf per Foulelfmeter für die bis dahin wenig überzeugenden Berliner zum 1:0. Robert Zulj (87.) sorgte für den Endstand. Bochum präsentierte sich gut, steht nach der Niederlage aber weiterhin bei 24 Zählern und verliert den Relegationsrang vorerst aus den Augen.

Vor 20.728 Zuschauern an der Alten Försterei bestimmten die Gäste den ersten Abschnitt, betrieben aggressives Pressing und zwangen Union zu einigen Ballverlusten. Die beste Chance vor der Pause gehörte dann auch den Bochumern, Lukas Hinterseer traf den Pfosten (18.). Erst der durchaus strittige Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Routinier Tim Hoogland an Polter brachte Union richtig ins Spiel.

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Carstens (r.) feiert seinen Treffer gegen Fürth. (Foto: dpa)

Der FC St. Pauli zeigt sich im Aufstiegsrennen weiter in starker Form und behält den Relegationsrang im Visier. Die Hamburger gewannen gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (1:0) und sind nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Als Vierter ist St. Pauli punktgleich mit Union Berlin.

Verteidiger Florian Carstens (21.) sorgte nach einer Ecke per Kopf für die Führung der Gastgeber, Ryo Miyaichi (69.) legte in der zweiten Hälfte nach. Fürth enttäuschte offensiv über weite Strecken und findet sich nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen im Tabellenmittelfeld (23 Punkte) wieder. St. Pauli ging vor 29.546 Zuschauern mit dem Rückenwind des 3:1-Erfolges beim VfL Bochum ins Spiel und hatte mit einem Lattentreffer von Miyaichi (2.) gleich die erste Großchance. Es folgten allerdings nur wenige weitere Höhepunkte in einem niveauarmen Spiel.

SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden 3:0 (0:0)

Der SC Paderborn hat den Heim-Unentschieden-Fluch beendet. Die Ostwestfalen kamen gegen Dynamo Dresden zu einem 3:0 (0:0) und holten nach vier Remis vor heimischer Kulisse in Folge wieder einen Dreier. Vor 9335 Zuschauern erzielte Ben Zolinski (54.) das Führungstor für die Hausherren und schloss einen herrlichen Konter erfolgreich ab. Sven Michel (77.) und Philipp Klement (90.+3) trafen zudem für Paderborn, die damit im vorderen Mittelfeld der Tabelle bleiben. Die Sachsen warten dagegen mittlerweile seit fünf Auftritten auf einen Auswärtssieg und verbuchten dabei drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dresden rangiert jetzt drei Punkte hinter dem SCP.

Die Paderborner begannen stark und hatten durch Michel (3.) die erste gute Gelegenheit. Dresdens Torwart Markus Schubert parierte glänzend. Michel (21.) hatte eine weitere gute Chance. Er ließ im Strafraum zwei Gegenspieler stehen, verzog aber den Ball beim Abschluss. Erst nach einer halben Stunde wurden die Gäste aktiver. Dresdens Aias Aosman (32.) vergab aber freistehend ziemlich kläglich. Für Paderborn sorgte Bernard Tekpetey (45.) mit einem Schuss ans Außennetz nochmals für Aufregung. Nach dem Führungstor war der SCP weiter am Drücker und gewann verdient.