In Bremen musste Kohfeldt im Mai seinen Posten räumen.

Im DFB-Pokal ist der VfL Wolfsburg nach der Niederlage vor dem Sportgericht nur noch Zuschauer. Der Fußball-Bundesligist nutzt die freie Zeit daher für die Trainersuche, nachdem Mark van Bommel entlassen worden ist. Jetzt sind die Niedersachsen fündig geworden.

Florian Kohfeldt wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist bestätigt entsprechende Medienberichte, nach denen sich die Niedersachsen mit dem Ex-Coach von Werder Bremen auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Der 39-Jährige beerbt Mark van Bommel, der bei den Wölfen aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung am Sonntag entlassen worden war.

"Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue", sagte Kohfeldt, der sein Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) im Spiel bei Bayer Leverkusen geben wird: "Ich werde die kurze Zeit bis zum nächsten Spiel jetzt vor allem dazu nutzen, viele Gespräche zu führen und mir einen ersten Überblick zu verschaffen. In dieser Mannschaft steckt viel Qualität und Dynamik, und wir werden nun gemeinsam daran arbeiten, diese wieder auf den Platz zu bringen."

Kohfeldt war im November 2017 bei Bremen zum Cheftrainer befördert worden. Zuvor hatte er bei den Norddeutschen als Jugendtrainer und Assistent gearbeitet. In seiner ersten Saison rettete er Werder vor dem Abstieg, in der darauf folgenden Spielzeit verfehlte Kohfeldt mit den Grün-Weißen nur knapp die internationalen Plätze. Vom Bund Deutscher Fußball-Lehrer wurde er zum Trainer des Jahres 2018 ernannt.

Die positive Entwicklung setzte sich in Bremen allerdings nicht fort. 2019/20 sicherten die Norddeutschen erst in der Relegation den Klassenverbleib in der Bundesliga. Nach dem 33. Spieltag der vergangenen Saison, nach dem Werder auf dem 16. Tabellenplatz lag, musste Kohfeldt gehen. Kurz darauf stiegen die Bremer ab. Der Trainer gilt als empathischer Fachmann und Freund des Offensivfußballs. Anders als zuletzt bei Werder hätte er mit dem gut besetzten Wolfsburger Kader die Möglichkeit, seinen favorisierten Stil spielen zu lassen. Zudem hat Kohfeldt den Ruf, gut mit jungen Spielern umgehen zu können.

Acht Pflichtspiele nacheinander hat Wolfsburg nicht gewonnen. Der Niederländer van Bommel hatte den Trainerposten erst im Sommer von Oliver Glasner übernommen. Übergangsweise hatte zuletzt van Bommels Co-Trainer Michael Frontzeck die Mannschaft betreut. Kohfeldt soll am Donnerstag erstmals das Training leiten.