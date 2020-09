Er kam mit viel Tamtam, nun könnte er ohne viel Bohei wieder gehen: Alexander Nübels Karriere beim FC Bayern steht auf der Kippe. Womöglich wird der Torhüter ohne einen Einsatz direkt verliehen. An Manuel Neuer kommt er ohnehin nicht vorbei - und dann ist da ja noch Sven Ulreich.

Alexander Nübel ist Spieler des FC Bayern. Um genauer zu sein: Torwart. Seit dem 1. Juli 2020 steht der 23-Jährige in München unter Vertrag. Spielen durfte er allerdings noch nicht - dabei wird es wohl auch erstmal bleiben. Und womöglich muss sogar auch das Wort "erstmal" aus dem vorangestellten Satz gestrichen werden. Denn es scheint möglich, dass Nübels Karriere beim FC Bayern, die mit so viel Krawall um das Bekanntwerden seines Wechsels im Winter startete, schon wieder vorbei ist.

Laut Sport1 könnte Nübel, der vom FC Schalke 04 kam, noch in dieser Transferperiode die Münchner schon wieder verlassen. Bis Montag ist das Transferfenster noch offen, zahlreiche Klubs sollen zumindest an einer Leihe interessiert sein. Nübel solle Spielpraxis sammeln, heißt es, denn für Trainer Hansi Flick sei er lediglich die Nummer drei nach Stammtorhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich. Am Wochenende war er nicht einmal mit zum Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim gereist. Die 1:4-Pleite schaute sich Ulreich von der Bank aus an.

"Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden, wie er sich bei uns präsentiert", sagte Flick zwar nach Abpfiff in Sinsheim. Dennoch hatte er sich für Ulreich entschieden: "Er kennt einfach unsere Philosophie." Solange Ulreich im Klub bleibt, wird diese Reihenfolge wohl bestehen.

Ulreich vor Vertragsauflösung?

Und so ist nicht ausgeschlossen, dass Nübel noch lange warten muss, bis er tatsächlich Druck auf Neuer ausüben und einen Wachwechsel der Torhüter vollziehen kann - wie von den Bayern-Bossen geplant. Zwar ließ sich der 17-malige U21-Nationaltorwart angeblich vertraglich Einsätze garantieren, doch Flick hatte schon vor Monaten deutlich gemacht, dass er davon überhaupt nichts hält. Sein Kapitän Neuer ist die Nummer ein, er spielt, er verlängerte seinen Vertrag bis 2023.

Eine direkte Ausleihe von Nübel hatten die Bayern-Bosse bislang ausgeschlossen, doch offenbar sorgt man sich intern um Zwist zwischen Nübel und Ulreich. Um Unruhe im Team zu verhindern, könnte einer von beiden gehen müssen. Flick lobt aber immer wieder Ulreich, weniger Nübel. Auch Neuer machte sich für seinen langjährigen Ersatzkeeper stark.

Allerdings könnte die Bayern-Zeit auch für Ulreich enden, meldet Sport1. Denn es gebe die Option, ihm eine Vertragsauflösung anzubieten. Noch bis 2021 ist er an die Münchner gebunden, er hatte betont, dass er nicht die Nummer drei sein wolle, sich dem Konkurrenzkampf aber stelle. Nun soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic sich aber bereits bei Ulreichs Berater Jürgen Schwab nach aktuellen Entwicklungen erkundigt haben. Findet Ulreich einen neuen Klub, könnte der FC Bayern ihm mit einem Auflösungsvertrag entgegenkommen. Unwahrscheinlich sei Sport1 zufolge jedenfalls, dass beide weiterhin im Team zusammenarbeiten.