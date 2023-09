Zwei Elfmeter und ein Tor eines Bundesliga-Stürmers: Die Niederländer gehen durch den Sieg gegen Irland einen wichtigen Schritt Richtung Fußball-EM in Deutschland. Zwar erfüllt das punktgleiche Griechenland seine Pflichtaufgabe gegen Gibraltar - hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

Die Niederlande haben dank Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gemacht: Das Team von Bondscoach Ronald Koeman setzte sich am Sonntagabend in der EM-Qualifikation mit 2:1 (1:1) in Irland durch. Griechenland, schärfster Konkurrent um Platz zwei, siegte mühelos 5:0 (2:0) gegen Gibraltar.

Adam Idah (4. Minute) hatte die Gastgeber in Dublin zunächst per Handelfmeter in Führung gebracht, wenige Minuten später glich Cody Gakpo (19.) ebenfalls per Strafstoß aus. Der eingewechselte Weghorst (56.) von der TSG Hoffenheim sorgte schließlich für den Sieg. Die Niederländer sind in der Gruppe B Dritter hinter den punktgleichen Griechen und dem souveränen Tabellenführer Frankreich.

Griechenland hatte keine große Mühe mit Außenseiter Gibraltar. Dimitrios Pelkas (9.) und zwei Doppelpacks des Ex-Stuttgarters Konstantinos Mavropanos (23./82.) und von Georgios Masouras (70./90.+1) sorgten für den Erfolg. Wie die Niederländer haben nun auch die Griechen neun Punkte, allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert.