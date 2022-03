Hansi Flick legt 2021 einen Startrekord mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hin. Der ist leider nichts wert, sollte die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres nicht erfolgreich sein. Erste wichtige Gradmesser folgen daher nun: Es geht unter anderem gegen die Niederlande. Aber mit wem?

Wie ein Scout saß Hansi Flick in den letzten drei Monaten auf der Tribüne und sichtete seine WM-Kandidaten - jetzt darf er endlich wieder richtig Bundestrainer sein. Mit der Nominierung für den Länderspiel-Doppelpack gegen Israel und in den Niederlanden läutet Flick am morgigen Freitag das WM-Jahr ein, das mit einem heldenhaften Winter-Märchen in Katar enden soll.

Er verspüre "eine Aufbruchstimmung", sagte Flick jüngst in der ARD-"Sportschau": "Man hat das Gefühl, jeder will dabei sein in Katar, jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel, da stapeln wir jetzt auch nicht tief." Der fünfte Stern soll her bei der Wüsten-WM (21. November bis 18. Dezember), Flicks Startrekord mit sieben Siegen in sieben Spielen macht Hoffnung.

"Die ersten Wochen und Monate waren herausragend", bilanzierte der Bundestrainer, "es ist einfach schön, wie alle mitziehen und die Vorgaben gut umsetzen." Auch deshalb dürfte er bei der Kadernominierung für die Länderspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande auf große personelle Experimente verzichten.

"Wir brauchen uns nicht zu verstecken"

Zumal der Test gegen Oranje für ihn ein "toller Gradmesser" ist. "Das bringt uns auf dem Weg zur WM noch ein Stück weiter", so Flick. Sein Team sei schon wieder deutlich näher an die Weltklasse herangerückt: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken."

Angeführt wird das 23-köpfige Aufgebot, das sich am kommenden Montag in Neu-Isenburg versammelt, von den sicheren WM-Fahrern um Kapitän Manuel Neuer. Eine Bewährungschance erhalten womöglich Streichkandidaten wie Julian Draxler, der beim Starensemble von Paris St. Germain über Kurzeinsätze nicht hinauskommt. Möglich wird das, weil Flick ein paar Ausfälle zu beklagen hat.

Neben dem schwer am Knie verletzten Florian Wirtz fehlt auch Abwehrchef Niklas Süle wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Laut "Kicker" fallen auch der angeschlagene Jonas Hofmann und der erst kürzlich aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrte Robin Gosens aus. Zudem steht hinter Marco Reus, der im Nachholspiel von Borussia Dortmund in Mainz wegen einer Erkrankung nicht im Kader stand, ein Fragezeichen.

Wird ein Mainzer nominiert?

Flick saß am Mittwoch in Mainz auf der Tribüne und nahm auch Jonathan Burkhardt unter die Lupe. Das FSV-Sturmtalent könnte genau wie der Wolfsburger Angreifer Lukas Nmecha auf den WM-Zug springen. "Wir haben viele junge Spieler im Kader, es kann gerne noch der eine oder andere dazukommen", meinte Flick.

Einen WM-Platz freihalten will der Bundestrainer für Wirtz, der bei einem normalen Heilungsprozess seines Kreuzbandrisses rechtzeitig wieder fit sein könnte. Er sei sich "ganz sicher", dass der 18-Jährige "mindestens genauso stark" zurückkomme, sagte Flick. Er habe versuchte, dem Leverkusener in einem Telefongespräch "Mut zuzusprechen". Auch Flick selbst sei "erst mal geschockt" gewesen, denn der Youngster sei "eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat".