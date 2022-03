Ein Muskelfaserriss stoppt Niklas Süle. Eine schlechte Nachricht für Trainer Julian Nagelsmann, der sich zuletzt auf seinen Abwehrchef verlassen konnte. Aber nicht nur beim FC Bayern, auch bei der Fußball-Nationalmannschaft wird der zukünftige BVB-Profi fehlen.

Der FC Bayern muss in der entscheidenden Saisonphase vorerst ohne seinen aktuellen Abwehrchef Niklas Süle auskommen. Auch die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalelf im WM-Jahr werden ohne den 26-Jährigen stattfinden. Süle hatte sich im Training am Mittwoch verletzt. Er hat sich einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen, wie der Rekordmeister nun nach eingehenden Untersuchungen mitteilte. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) muss Trainer Julian Nagelsmann in der Abwehr umplanen.

Ungewiss ist auch, ob Süle rechtzeitig bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 5./6. April wieder einsatzfähig sein wird. Womöglich droht ihm auch Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. Der nächste Bayern-Gegner in Europas wird am morgigen Freitag am UEFA-Sitz in Nyon ausgelost. Das Viertelfinal-Rückspiel findet am 12./13. April statt.

Der aktuell formstarke Süle wird auch Hansi Flick fehlen. Der Bundestrainer gibt ebenfalls morgen seinen Kader für die Testspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel sowie drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande bekannt. Süle war fest eingeplant.

Die Münchner konnten zuletzt hundertprozentig auf Süle setzen. Seit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund am Saisonende hatte er einen stabilen Abwehrchef verkörpert. Nagelsmann hatte keinen Grund gesehen, warum er nicht mehr auf den 26-Jährigen zählen sollte.

Ganz hinten fehlt also einer, auch ganz vorne könnte Nagelsmann umbauen müssen. Stürmer Robert Lewandowski trainierte am Vormittag nur individuell. Der Pole hatte sich am Dienstag im Training eine Knie-Verletzung zugezogen als er weggerutscht und umgeknickt war. Er soll laut "Bild" keine schwere Verletzung erlitten haben, am Mittwoch hatte er dennoch pausiert. Sein rechtes Knie bereitete Lewandowski bereits einmal Sorgen, als er im vergangenen Frühjahr wegen einer Bänderdehnung für vier Wochen ausfiel. Am heutigen Donnerstag joggte er aber bereits wieder über den Rasen.