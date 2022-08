Wer wird Borussia Dortmunds neuer Superstürmer? Haaland ist weg, Haller erkrankt, doch der BVB will schnell in der Offensive nachlegen. Das verkündet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Es kursieren einige spannende Namen, aber die Dortmunder sind wohl knapp bei Kasse.

Erling Haaland ist weg. Der Wunderstürmer, der vielleicht einzige Stürmer der vergangenen beiden Bundesliga-Jahre, der den Bayern und ihren Fans wirklich mal Angst eingeflößt hatte. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verpflichtete daraufhin Sébastien Haller, um die Münchner erneut das Fürchten zu lehren. Doch nach dessen Hodenkrebs-Erkrankung muss der BVB abermals einen Torjäger verpflichten. Das soll nun so schnell wie möglich passieren.

"Jetzt alles nur auf Youssoufa Moukokos Schultern abzuladen - der ist 17 Jahre - das wäre dann doch vielleicht ein bisschen viel", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit "sportschau.de" und fügte an: "Also ich denke mal schon, dass wir personell noch mal was machen."

Neuzugang Haller fällt monatelang aus. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt offengelassen, ob der BVB noch einen Stürmer verpflichtet. "Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren", sagte Watzke, er schränkte aber ein: "Wobei eine richtig gute Lösung auch schwierig ist, weil das Angebot auf dem Markt nicht gerade üppig ist." Insgesamt möchte Dortmund Berichten zufolge nicht mehr als 10 Millionen Euro (Gesamtpaket) in die Hand nehmen.

Niederlande-Duo in der Offensive?

Wie die "Sportbild" erfahren hat, sollen dem BVB mehrere Stürmer angeboten worden sein. Darunter auch Edinson Cavani. Der 35-Jährige Torjäger aus Uruguay ist derzeit vereinslos und wäre schnell zu haben. Doch wie fit Cavani ist und welches Level er noch erreichen kann, bleibt fraglich. Seine besten Tage, in denen er unter anderem für Manchester United, PSG und Neapel auf Torejagd ging, dürften eher vorbei sein. Dennoch habe es laut des Berichts bereits Kontakt gegeben und weitere Gespräche seien geplant. Der Stürmer dürfte jedoch trotz keiner fälligen Ablöse nicht günstig werden (Gehalt und gegebenenfalls Handgeld) und steht wohl auch bei Villareal auf dem Zettel.

Während Cavani den 1,90-Meter-großen Haller als Strafraumstürmer quasi eins zu eins, zumindest positionsbedingt, ersetzen könnte, macht nun auch ein anderer Name die Runde: Memphis Depay, wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet. Der Angreifer vom FC Barcelona ist zwar eher variabel im Sechszehner unterwegs und kein klassischer Neuner, aber mit 28 Jahren deutlich jünger als Cavani und möglicherweise auch ablösefrei zu haben. Angeblich sollen die Katalanen und Depay an einer Vertragsauflösung arbeiten, weil ein Verkauf des Niederländers nicht zustande kam. Beim BVB könnte der Stürmer zusammen mit dem ebenfalls holländischen Donyell Malen eine gefährliche Offensive stellen.

Neben den beiden Stars aus dem Ausland wird auch Anthony Modeste vom FC Köln gehandelt. Auch hier soll es bereits Kontakt gegeben haben und der Effzeh-Fanliebling wäre vom Gehalt her sicherlich in einer unteren Klasse im Vergleich zu Cavani und Depay. Edin Dzeko, der ehemalige Wolfsburger Meister-Stürmer, wird dagegen wohl nicht der neue BVB-Angreifer werden. Auch die gehandelten Arkadiusz Milik, Krzystof Piatek oder Jhon Cordoba, gehören laut "Ruhr Nachrichten" nicht mehr zum engeren Kandidatenkreis.

Vizemeister Dortmund startet am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen in die Saison. Wohl erstmal ohne Neuzugang. Die Pokal-Blamage der Werkself beim Drittligisten SV Elversberg (3:4) spielt für Watzke keine Rolle mehr: "Für das Spiel am Samstag hat das keine Bedeutung." Der BVB will in dieser Saison den Serienmeister Bayern München angreifen - dafür braucht es aber einen Stürmer, der dem Rekordmeister das Fürchten lehrt.