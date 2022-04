So viel Unterstützung wie im Camp Nou wird Eintracht Frankfurt in London nicht erhalten.

Die nächste Fan-Party von Eintracht Frankfurt in der Europa League wird kleiner ausfallen müssen. Nachdem 30.000 Anhänger im Camp Nou die Partie gegen den FC Barcelona in ein gefühltes Heimspiel verwandelt hatten, setzt der Halbfinal-Gegner West Ham United nun klare Grenzen.

"Ich bin ganz sicher, dass sich die Flüge nach London schlagartig verteuert haben. Ich erwarte dort eine wirkliche Adler-Invasion und dann geht es stramm darum, ins Finale einzuziehen", sagte Axel Hellmann, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, direkt nach dem Einzug des Klubs ins Halbfinale der Europa League bei RTL. Er sollte recht behalten. Trotzdem werden sich viele Fans des Fußball-Bundesligisten nicht davon abhalten lassen, in der kommenden Woche nach Großbritannien zu reisen. Denn dann steht das Hinspiel gegen West Ham United an.

Allerdings baut der Londoner Klub vor. Eine "feindliche" Übernahme wie zuletzt im Camp Nou beim Rückspiel gegen den FC Barcelona wird es nicht geben. Die Hessen teilten mit, dass ihre Fans lediglich 3000 Tickets für das Hinspiel im Londoner Olympiastadion erhalten. Das ist das vorgeschriebene Gäste-Kontingent. Auswärtsdauerkarten-Inhaber, Vielfahrer und offizielle Fanklubs werden von der Eintracht vorrangig bearbeitet - die Nachfrage wird weit höher sein als die Möglichkeit, die Tickets zu verkaufen.

Die Eintracht warnt ausdrücklich vor nicht offiziell autorisierten Drittanbietern und Käufen auf Online-Plattformen. Außerdem komme sowieso kein Frankfurt-Fan ins Stadion, der nicht in den Bereichen sitzt, für die das Gästekontingent vorgesehen ist. "Auf diese in England gängige 'Zero Tolerance Policy' hat West Ham United ausdrücklich hingewiesen", heißt es vom Bundesligisten.

West Ham droht mit Stadionbann

Auch die eigenen Fans warnte West Ham nachdrücklich: "West Ham-Fans, die ihre Eintracht Frankfurt-Tickets auf einer nicht autorisierten Plattform weiterverkaufen, wird ihre Dauerkarte gekündigt und sie werden für den Rest der Saison 2022/23 aus dem London Stadium verbannt und verlieren alle Prioritätspunkte und Vorteile, die sie mit ihrer Dauerkarte erworben haben", heißt es auf der Vereinsseite.

Beim Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona waren etwa 30.000 Eintracht-Fans ins Camp Nou gekommen. Das sorgte für großen Ärger bei den Katalanen, die sich um ihr Heimspiel betrogen fühlten. Offiziell hatten die Hessen nur 5000 Tickets für ihre Fans erhalten. "Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen. Das war so und wird immer so sein", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.

London wird sich dennoch auf einige Tausend Eintracht-Anhänger einstellen, die auch ohne Tickets für das Spiel in der Stadt feiern werden. Das Rückspiel des Halbfinales findet am 5. Mai (21 Uhr bei RTL und im ntv.de-Liveticker) statt. In Frankfurt wird es dann sicherlich wieder eine Party auch im Stadion geben.