Mit einer Schweigeminute soll vor dem Europa-League-Spiel zwischen Maccabi Haifa und dem FC Villarreal der Opfer der Hamas-Attacke am 7. Oktober gedacht werden. Doch zwei Fußballer des spanischen Topklubs fehlen dabei.

Theoretisch war es ein Heimspiel, zu dem Maccabi Haifa den FC Villarreal am vierten Gruppenspieltag der Europa League empfing. Praktisch aber fand die Partie zwischen dem israelischen Fußball-Meister und dem spanischen Vorjahresfünften auf Zypern statt, in der Hafenstadt Larnaka. Zu groß sind die Sicherheitsbedenken aufgrund des Krieges, den Israel infolge des brutalen Angriffs der radikalislamischen Terror-Organisation Hamas seit dem 7. Oktober führt. Die 1:2-Niederlage Haifas vor leeren Rängen geriet dabei aufgrund der Ereignisse kurz vor Anpfiff in den Hintergrund.

Denn zwei Profis des FC Villarreal verweigerten sich der Schweigeminute, mit der der mehr als 1400 Todesopfer der Hamas-Attacke gedacht wurde. Aissa Mandi, in Frankreich geborener 73-facher Nationalspieler Algeriens, und Ilias Akhomach, spanischer U21-Nationalspieler, der in der U15 noch für Marokko aufgelaufen war und mit der dortigen Auswahl die Nordafrika-Meisterschaft gewonnen hatte. Das Duo fehlte, als sich die Mannschaften am Mittelkreis aufgestellt haben. Elf Maccabi-Fußballern standen nur neun Villarreal-Fußballer gegenüber. Mandi und Akhomach betraten den Rasen erst danach.

Die israelische Sport-Seite "Sport5" berichtete, dass sich ein Vertreter von Haifa empört von diesem Verhalten zeigte. Dieses sei "unterirdisch und inakzeptabel. Alle haben heute das wahre Gesicht dieser Spieler gesehen". Laut "Bild"-Zeitung soll der offizielle Spielbeobachter die Verweigerung mit in seinem Spielbericht aufgenommen haben, eine nachträgliche Strafe ist so zumindest denkbar. Über eine Untersuchung gegen die beiden Fußballer ist bislang allerdings nichts bekannt.

Der "Express" wiederum berichtete, dass Villarreal zuvor Maccabi Haifa und der UEFA deutlich gemacht habe, dass die Gedenkminute allen Opfern des Kriegs in Israel gelten solle, also auch den palästinensischen. "Football Espana" schrieb dazu, der 32 Jahre alte Mandi und der 19-jährige Akhomach hätten die Aktion boykottiert, weil diese Bitte abgelehnt worden sei.