In Schalke winkt der Video-Assistent überraschend einen Elfmeter für Union Berlin durch, obwohl die Bilder zeigen, dass kein Foul vorliegt. Auf den anderen Plätzen dagegen läuft es gut für die Unparteiischen und ihre Helfer in Köln. Das Top-Spiel in München sieht gar einen Top-Schiedsrichter.

Hätte der FC Schalke 04 an diesem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga sein Spiel gegen den 1. FC Union Berlin nicht durch ein spätes Tor noch mit 2:1 gewonnen, dann wäre die Szene, die im Ausgleichstreffer für die Gäste mündete, vermutlich das alles bestimmende Thema in Gelsenkirchen gewesen. Denn die Strafstoßentscheidung zugunsten der Berliner, die Schiedsrichter Daniel Schlager in der 35. Minute traf, konnten die Gastgeber so gar nicht nachvollziehen. Und noch weniger, dass sie auch nach der Überprüfung durch Video-Assistent (VAR) Deniz Aytekin bestehen blieb. "Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, dass ich meinen Gegenspieler gar nicht berührt habe", erklärte Matija Nastasić nach der Partie. "Es war für mich kein Foul und somit auch kein Elfmeter."

Der Unparteiische dagegen hatte auf dem Feld ein Beinstellen von Nastasić wahrgenommen und es für ursächlich dafür gehalten, dass Robert Andrich im Strafraum der Schalker zu Boden ging. In der Realgeschwindigkeit aus der Perspektive des Referees sah das auf den ersten Blick auch nach einer zumindest vertretbaren Entscheidung aus, doch die verlangsamten Wiederholungen ergaben ein anderes Bild. Denn Andrich hatte bereits zum Sturz angesetzt, noch bevor es überhaupt zu einem Kontakt kommen konnte. Er war also weder über den Fuß von Nastasić gestolpert noch an einem anderen Körperteil hängen geblieben. Dass er fiel, war nicht die Schuld des Schalkers.

Statt Elfmeter hätte es Gelb für die "Schwalbe" geben sollen

"Ich habe den Schiedsrichter gefragt", sagte der Schalker Torwart Alexander Nübel dem "Kicker" zufolge. "Er sagte, dass er es prüft und Kontakt mit dem Videoschiedsrichter habe." Doch Deniz Aytekin empfahl seinem Kollegen kein On-Field-Review. Daraus schloss Nübel, die Situation müsse für das Team der Unparteiischen "ganz klar gewesen sein, sonst hätte der Schiedsrichter sie sich noch einmal angesehen". Das stimmt nicht so ganz, denn wesentlich ist vielmehr, ob der Referee nach Einschätzung des VAR einen klaren und offensichtlichen Fehler begangen oder etwas Schwerwiegendes übersehen hat. Das war nach Aytekins Auffassung offenbar nicht der Fall. Sprich: Er hielt den Elfmeter wenigstens für vertretbar.

Eine Einschätzung, für die allerdings nicht viel spricht, wenn man die Fernsehbilder zugrunde legt, die auch dem Video-Assistenten zur Verfügung stehen. Mag zwar sein, dass Andrich über das ausgefahrene Bein von Nastasić gefallen wäre, wenn er sich zum Weiterlaufen entschlossen hätte. Aber dann hätte es immerhin einen Zusammenhang von Impuls und Wirkung gegeben, der hier nun einmal fehlte. Mit anderen Worten: Es lag eine "Schwalbe" vor, mithin ein Täuschungsmanöver, das zu einem Review und anschließend zu einer Rücknahme der Elfmeterentscheidung, einer Gelben Karte für den Berliner und einem indirekten Freistoß für die Schalker hätte führen sollen.

Was sonst noch wichtig war: