Sport

"Einminütigen Countdown gezeigt": Robbie Williams erklärt WM-Stinkefinger

Die WM in Russland begann mit dem Mittelfinger von Robbie Williams und damit mit einem handfesten Skandal. Nun versucht sich der Sänger an einer Erklärung - und spricht von einer Blockade zwischen ihm und seinem Verstand.

Eigentlich wollte Robbie Williams bei der WM-Eröffnungsfeier in Russland einfach nur die Bühne rocken. Doch über seinen musikalischen Auftritt sprach am Ende kaum jemand. Viel mehr sorgte der Mittelfinger für Gesprächsstoff, den der 44-Jährige während seiner Performance in die Kamera streckte. Im britischen Fernsehen hat der Sänger sich nun zu der Geste geäußert - offenbar war alles ein großes Missverständnis.

"Ich habe mir gedacht: 'Es ist wirklich wichtig bei so einer Veranstaltung keinen internationalen Zwischenfall zu verursachen'. Und das ist mir gelungen", scherzte Williams in der Sendung "This Morning". Er sei jeder Menge Druck ausgesetzt gewesen, weil nur noch eine Minute seines Auftritts übrig war. "Also habe ich einen einminütigen Countdown angezeigt", erklärte der Sänger seine Mittelfinger-Geste.

Geplant war das alles demnach nicht. Das Problem ist aber, das gibt Williams offen zu, dass er sich nicht einmal selbst trauen kann. Er wisse oft schlichtweg nicht, was er tue. Dementsprechend könne dann eben alles passieren. Auch ein Stinkefinger vor Millionenpublikum.

Dabei war Williams' Plan für Moskau denkbar simpel: Singen, die Töne treffen und nicht hinfallen. Doch offenbar gibt es eine Blockade zwischen ihm und seinem Verstand: "Dann passiert etwas und fünf Minuten später frage ich mich: 'Habe ich das wirklich gerade gemacht?'".

Quelle: n-tv.de