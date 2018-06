Sport

"Christian" for President!: US-Präsident Trump fachsimpelt über Fußball

Hat er nun Ahnung von Fußball oder nicht? US-Präsident Trump weiß zumindest, dass der Portugiese Cristiano Ronaldo ein Superstar am Ball ist. Den Namen richtig schreiben kann er aber nicht.

US-Präsident Donald Trump hat sich als großer Fan von Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo geoutet - jedoch mit dem Namen des Weltstars Probleme. "Wird Christian jemals gegen Sie zur Wahl des Präsidenten antreten", fragte er Portugals Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa bei dessen Besuch im Weißen Haus. "Sie würden nicht gewinnen, das wissen Sie!", scherzte Trump in Richtung seines Gastes.

Rebelo de Sousa erkannte die Extraklasse des mehrfachen Weltfußballers an. "Er ist der beste Spieler der Welt", sagte der portugiesische Präsident über den wohl wichtigsten Spieler in der Auswahl seines Landes. "Ich bin sehr beeindruckt."

Trumps wohl scherzhaft gemeinte Frage eines Einstiegs Ronaldos in die Politik wies der Portugiese zurück: "Wissen Sie was, ich muss Ihnen sagen, Portugal ist nicht die Vereinigten Staaten", sagte er an Trump gewandt.

Ronaldo spielt mit Portugal derzeit bei der Fußball-WM in Russland groß auf. Das Team steht im Achtelfinale und trifft dort auf Uruguay. Ronaldo selbst traf bereits vier Mal und liegt in der Toschützenliste damit direkt hinter dem Engländer Harry Kane. Der schoss bisher fünf Tore.

Quelle: n-tv.de