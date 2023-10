Den Bowers & Wilkins Px7 s2e gibt's nicht nur in Grau, sondern auch in Blau, Schwarz und Grün.

Der Bowers & Wilkins Px7 S2e glänzt in erster Linie mit einem herausragenden Klang, der seinesgleichen sucht, aber auch Tragekomfort, aktive Geräuschunterdrückung und Design sind top. Leider hat die hohe Qualität ihren Preis, doch es gibt eine wesentlich günstigere, fast ebenso gute Alternative.

Mit der Gesamtnote 1,7 ist der Bowers & Wilkins Px7 S2 aktuell der drittbeste ohrumschließende Bluetooth-Kopfhörer bei Stiftung Warentest - besser platziert als Apples Airpods Max. Jetzt hat die britische Edelschmiede den Nachfolger Px7 S2e herausgebracht, der durch ein technisches Update vor allem noch besser klingen soll. Ohne den Vorgänger ausprobiert zu haben, kann ntv.de nicht sagen, ob das zutrifft. Aber der Praxistest hat ergeben, dass der Px7 S2e fast konkurrenzlos gut klingt und auch sonst ein Kopfhörer der Extraklasse ist.

Schick, hochwertig, bequem

Die Muschel-Polster lassen sich problemlos tauschen. (Foto: kwe)

Das fängt schon beim eleganten Design mit Stoffüberzügen an Muscheln und Bügeln an, das sich klar vom üblichen Einerlei abhebt. Der Kopfhörer besteht zwar größtenteils aus Kunststoff, aber seine Verarbeitung ist top und wirkt äußerst solide. Einziger Kritikpunkt: Sein Plastik riecht stark und lange nach dem Auspacken nach Weichmacher, erst nach einigen Tagen verfliegt der Duft.

Mit 307 Gramm ist der Px7 S2e zwar nicht besonders leicht, doch er ist auch über längere Zeiträume sehr bequem zu tragen. Das liegt an der großzügigen Polsterung sowie einem wohldosierten Anpressdruck. Die beweglich aufgehängten Muscheln sorgen dafür, dass sich der Px7 S2e problemlos an jede Kopfform anpasst.

Eine kleine Einschränkung gibt es: Die Ohren haben zwar viel Luft zu den schräg angebrachten Wandlern. Wenn sie sehr groß sind, liegen sie allerdings seitlich an den Polstern an, was manche Menschen auf Dauer unangenehm finden.

Tasten statt Touch-Steuerung

Die Tastensteuerung ist einfach und effektiv. (Foto: kwe)

Zum gelungenen Design gehören auch die perfekt platzierten Tasten, die die Daumen mühelos unterscheiden können. Auf eine Touch-Steuerung verzichtet Bowers & Wilkins, was die Bedienung wesentlich vereinfacht. Links sitzt eine Multifunktionstaste, rechts regelt man Wiedergabe und Lautstärke und findet den Ein-/Ausschalter, der gleichzeitig zur Bluetooth-Kopplung dient.

Ein Lob verdient auch die Trageerkennung, die die Musik automatisch pausiert, wenn man den Kopfhörer abnimmt oder eine Muschel anhebt. Man kann sie in drei verschiedenen Stärken einstellen, wodurch Fehlreaktionen praktisch ausgeschlossen sind.

High-End-Klang

Der Klang des Bowers & Wilkins Px7 S2e gehört zum Besten, was ntv.de bisher auf die Ohren bekommen hat. Der Sound ist geprägt durch eine extreme Klarheit, Ausgewogenheit und eine weite und luftige Bühne. Die Mitten sind perfekt abgestimmt und bilden mit detailreichen, glasklaren Höhen ein starkes Team. Kräftige, tief herab reichende Bässe runden den exzellenten Sound ab. Wenn es gefordert wird, haben sie einen mächtigen Wumms, ansonsten sind sie immer präsent, ohne aufdringlich zu sein. Erfreulicherweise klingen die Kopfhörer bei jedem Musikstil ausgezeichnet, egal ob alt oder neu.

Der Px7 S2e kommt mit einer schicken und stabilen Transportbox. (Foto: kwe)

Mit einer neuen digitalen 24-Bit-Signalverarbeitung (DSP/Digital Signal Processing) und einer veränderten Abstimmung soll der Klang des Px7 S2e laut Bowers & Wilkins vom Ton des 600-Euro-Flaggschiffs PX8 inspiriert sein, das bei Stiftung Warentest aktuell mit Sennheisers Momentum 4 Wireless auf Platz 1 liegt. Mangels einer Vergleichsmöglichkeit kann ntv.de das nicht beurteilen, der Sound des Neulings hat aber definitiv High-End-Niveau.

Um über Bluetooth (5.2) die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, unterstützt der Kopfhörer den weitgehend verlustfreien Codec aptX (HD/Adaptive). Außerdem kann man hochauflösendes Material von Geräten hören, die über USB-C mit dem Px7 S2e verbunden sind.

Starkes ANC, natürlicher Transparenzmodus

Eine starke Vorstellung bietet der Kopfhörer auch bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), die grundsätzlich adaptiv erfolgt, sich also automatisch an die Umgebung anpasst. Dabei erzielt der Px7 S2e keine absoluten Bestmarken, dämpft aber unter anderem zuverlässig gleichmäßiges Rauschen oder Tastatur-Geklapper. Schon bei leiser Musik nimmt man absolut keine Störgeräusche mehr wahr. Das ANC-typische Eigenrauschen ist ebenfalls kaum hörbar.

Der Px7 S2e ist auch gut zum Telefonieren geeignet. Man klingt für Gesprächspartner angenehm, und weil die Geräuschunterdrückung hier ebenfalls abliefert, wird man auch an belebteren Straßen noch gut verstanden, ohne sehr laut sprechen zu müssen.

Der Transparenzmodus hört sich ziemlich natürlich an, ohne die Umgebungsgeräusche unangenehm zu verstärken. Es ist fast so, als trage man keine Kopfhörer. Über die Taste an der linken Muschel kann man einfach die Modi wechseln oder ganz ausschalten. Eine Möglichkeit, durch den Tastendruck gleichzeitig die Wiedergabe zu pausieren, kann man in der App leider nicht einstellen.

Karge App, große Ausdauer

Die Anwendung ist allgemein eher spärlich ausgestattet und beschränkt sich auf das Nötigste. So kann man zwar Höhen und Tiefen nachjustieren, ein umfassender Equalizer ist allerdings nicht an Bord. Eine Funktion zur Klanganpassung ans eigene Hörvermögen, wie sie andere Top-Kopfhörer bieten, fehlt ebenfalls. Dass die App eine eigene Bibliothek bietet und man ein paar Streamingdienste einbinden kann, ist eher uninteressant.

Bowers & Wilkins gibt die Laufleistung des Kopfhörers mit bis zu 30 Stunden bei aktiviertem ANC an. Das ist durchaus realistisch, wie der Praxistest ergeben hat. Nach 15 Minuten am Ladegerät hält ein leerer Akku wieder rund sieben Stunden durch. Da kann man nicht meckern.

Fazit

Vor allem klanglich ist der Bowers & Wilkins Px7 S2e einer der besten Bluetooth-Kopfhörer, die man derzeit kaufen kann. Auch sonst wird er mit kleinen Einschränkungen höchsten Ansprüchen gerecht. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit rund 430 Euro aber auch entsprechend happig. Eine günstigere, aber kaum schwächere Alternative ist da der Vorgänger, der schon für knapp 250 Euro angeboten wird. Für 20 Euro mehr bekommt man den Sennheiser Momentum 4.