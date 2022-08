Stiftung Warentest stellt die besten Bluetooth-Bügel- und In-Ear-Kopfhörer vor, die sie seit Juni 2021 auf dem Prüfstand hatte. Nur ein sehr teures Headset klingt sehr gut, aber gute Geräte gibt es in jeder Kategorie auch für weniger als 100 Euro.

Die Auswahl an Bluetooth-Kopfhörern ist mittlerweile gewaltig, ständig kommen neue Modelle auf den Markt. Stiftung Warentest hat seit Juni 2021 insgesamt 90 Geräte getestet und stellt jetzt ihre Favoriten in vier Kategorien vor. Den Schwerpunkt bei der Bewertung bildet der Klang, die Prüfer haben aber auch Tragekomfort, Ausdauer, aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Haltbarkeit beurteilt. Teurere Kopfhörer liegen vorne, es finden sich in den Warentest-Charts aber auch gute und günstige Headsets.

Ohrhörer mit Kabelverbindung

Teufel Airy Sport (Foto: Teufel)

Bluetooth-Ohrhörer, deren Stöpsel mit einem Kabel verbunden sind, sieht man immer seltener, aber etliche Nutzer bevorzugen sie noch, da sie nicht so leicht verloren gehen wie echte kabellose In-Ears. In dieser Kategorie gibt es vier Testsieger mit der Gesamtnote 2,2.

Die Beyerdynamic Blue Byrd (2. Gen.) (129 Euro) bieten den höchsten Tragekomfort, sind aber zum Telefonieren kaum geeignet. Außerdem sind sie etwas leise und ihr Ton hat ein Echo. Den besten Klang unter den Testsiegern liefern die 60 Euro günstigen Teufel Airy Sport, gefolgt von den ebenso preiswerten Teufel Real Blue In, die besonders bequem zu tragen sind. Ein Plus für den guten Klang haben auch die Teufel Supreme In (60 Euro) erhalten, die die Tester vor allem bei Musik überzeugt haben. Zum Telefonieren sind sie aber weniger geeignet.

Kabellose Ohrhörer

Samsung Galaxy Buds Pro (Foto: kwe)

Seit Apple vor fast sechs Jahren die ersten Airpods auf den Markt brachte, boomen kabellose Ohrhörer. In der Bestenliste von Stiftung Warentest finden sich aktuell aber keine Apple-Stöpsel auf dem Treppchen, trotz eines guten Tons und der Gesamtnote 2,0 auch die Airpods Pro nicht. Denn drei Ohrhörer liegen mit dem Qualitätsurteil 1,9 vorne.

Die JBL Reflect Flow Pro (160 Euro) haben die Prüfer vor allem mit ihrem guten Klang und einer großen Ausdauer überzeugt, auch ihr ANC ist gut. Bei den Samsung Galaxy Buds Pro (ANC) (134 Euro) kommen zum guten Ton und der guten Geräuschunterdrückung ein hoher Tragekomfort hinzu. Die Sony WF-1000XM4 (220) klingen ebenfalls toll, haben einen starken Akku und ein sehr effektives ANC, lediglich der Tragekomfort ist nur befriedigend. Preis-Leistungs-Sieger sind die OnePlus Buds Z2, die für rund 90 Euro außer beim Tragekomfort in allen Kategorien gut oder sehr gut abgeschnitten haben. Gesamturteil: 2,0.

On-Ear-Kopfhörer

Bügel-Kopfhörer, deren Muscheln auf den Ohren aufsitzen, sind leichter und kompakter und im Sommer luftiger als ohrumschließende Headsets. Allerdings können sie auch unangenehm drücken und verrutschen gelegentlich.

JBL Live 460NC (Foto: JBL)

Alleiniger Testsieger in dieser Kategorie ist der JBL Live 460NC (99 Euro) mit dem Qualitätsurteil 2,0. Klang, ANC und Tragekomfort sind gut, die Akku-Leistung sogar sehr gut. Den zweiten Platz belegt der Marshall Major IV (137 Euro) mit der Gesamtnote 2,3. Ton und Tragekomfort sind bei ihm zwar nur befriedigend, aber er bietet mit fast 86 Stunden die längste Laufzeit der Testkandidaten. Den dritten Platz teilen sich der Audio-Technica ATH-S220BT (64,50 Euro) und der JBL Tune 510 BT (40 Euro), die das Qualitätsurteil 2,4 erreicht haben. Beide sind sehr ausdauernd, der JBL ist aber bequemer, während der Audio-Technica stabiler ist.

Over-Ear-Kopfhörer

Ohrumschließende Bügel-Kopfhörer liefern den besten Klang, unterdrücken störende Außengeräusche besonders effektiv und halten lange durch. Dafür sind sie relativ groß und schwer und weniger für warme Temperaturen geeignet.

Hier teilen sich vier Geräte mit der Gesamtnote 1,9 den ersten Platz. Die Apple Airpods Max sind die einzigen Kopfhörer mit einem sehr guten Ton und sie bieten ein gutes ANC. Sie kosten aber auch fast 500 Euro und bei Tragekomfort und Ausdauer haben die anderen Testsieger die Nase vorne.

Der Audio-Technica ATH-M50xBT2 (195 Euro) ist bequem, hat einen guten Klang und hält sehr lange durch. Er bietet aber kein ANC. Exakt die gleichen Stärken haben den Austrian Audio HI-X25BT (149 Euro) aufs Treppchen gebracht, der ebenfalls über keine aktive Geräuschunterdrückung verfügt. Der JBL Live 660NC (134 Euro) bietet zusätzlich zu einem starken Akku und hohem Tragekomfort auch ein gutes ANC - da kann man auch mal auf eine ausführliche Anleitung verzichten.

Preis-Leistungs-Sieger mit dem Qualitätsurteil 2,0 ist in dieser Kategorie der JBL Tune 760NC, der nur 94 Euro kostet. Die Tester fanden Klang, Geräuschunterdrückung und Tragekomfort gut, für die hohe Ausdauer gabs sogar eine sehr gute Bewertung.